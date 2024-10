Fluminense vence o Flamengo e sobe na tabela do Brasileirão

Lima e Jhon Arias marcaram os gols da vitória tricolor no Maracanã

Publicado em 17/10/2024 às 22:05

Alterado em 18/10/2024 às 07:54

Em grande atuação, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0, nesta quinta-feira (17), em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Lima e Jhon Arias marcaram os gols do Tricolor, que chegou a 33 pontos e subiu mais uma posição na tabela de classificação.

O Time de Guerreiros volta a campo na próxima terça-feira (22) para enfrentar o Athletico-PR, em jogo adiado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h30, no Maracanã.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo teve um início truncado e físico, de forte marcação das duas equipes. Ainda assim, o Tricolor construiu boas oportunidades de gol. A primeira chegada do Fluminense foi aos sete minutos. Kauã Elias recebeu de Marquinhos, entrou na área e finalizou por cima. Aos 17, Kauã Elias arrancou em velocidade, mas a defesa adversária afastou no momento do arremate. Aos 28, Ganso arriscou de fora da área, mas a bola foi para fora. Aos 45, o juiz assinalou pênalti em Marquinhos. PH Ganso foi para a cobrança e o goleiro fez a defesa.

SEGUNDO TEMPO

O Fluminense abriu o placar logo na volta do intervalo. Aos cinco minutos, Kauã Elias recebeu belo passe de PH Ganso e cruzou para Lima finalizar para o fundo do gol. Dez minutos depois, o Fluminense ampliou a vantagem. Aos 15, PH Ganso achou Martinelli, que cruzou para Arias marcar o segundo gol do Tricolor.

Depois de fazer dois gols em quinze minutos, o Tricolor soube administrar a vantagem e não sofreu grandes sustos, garantindo mais três pontos.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - 30ª rodada

17/10/2024, 20h – Maracanã

Fluminense (2)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Facundo Bernal (Victor Hugo), Martinelli, PH Ganso (Isaac), Lima (Renato Augusto); Marquinhos (Jhon Arias) e Kauã Elias (Germán Cano). Técnico: Mano Menezes.

Flamengo (0)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Léo Ortiz (Michael), Alcaraz e Allan (De Arrascaeta); Matheus Gonçalves, Bruno Henrique (Gonzalo Plata) e Gabriel Barbosa (Lorran). Técnico: Filipe Luís.

Gols: Lima (5’ 1T) e Jhon Arias (15’ 2T)

Cartões amarelos: Samuel Xavier, Martinelli, PH Ganso (FLU); Bruno Henrique (FLA)

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Marcelo Carvalho Van Gasse

(com Asssessoria/Fluminense FC)