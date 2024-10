Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis aos 38 anos

'Últimos anos foram difíceis', afirmou o espanhol

Publicado em 10/10/2024 às 08:34

Alterado em 10/10/2024 às 08:34

O tenista Rafael Nadal, 38 anos, um dos maiores tenistas da história do esporte, anunciou nesta quinta-feira (10) que vai se aposentar das quadras após as quartas de final da Copa Davis entre Espanha e Holanda, entre 19 e 24 de novembro.

"Vou me retirar do tênis profissional. A realidade é que os últimos anos foram difíceis, sobretudo os últimos dois. Não acredito que tenha sido capaz de jogar sem limitações, e isso me levou a tomar essa decisão", disse Nadal em um vídeo nas redes sociais, fazendo referência às recorrentes lesões que marcaram a reta final de sua carreira.

"Tudo nessa vida tem um início e um fim. Acho que é o momento certo de encerrar uma carreira longa e muito mais bem-sucedida do que eu poderia imaginar", acrescentou.



O espanhol estreou como profissional em setembro de 2001, com 15 anos de idade e, desde então, conquistou 92 títulos, incluindo 22 em torneios de Grand Slam: 14 em Roland Garros, quatro no Aberto dos EUA, dois em Wimbledon e dois no Aberto da Austrália.



Ele é superado apenas pelo sérvio Novak Djokovic, o único do "Big Three" (a tríade que ainda inclui o suíço Roger Federer) ainda na ativa, com 24. Nadal também foi campeão olímpico de simples em 2008 e de duplas em 2016 e, em 23 anos de carreira profissional, faturou US$ 135 milhões em premiações, valor equivalente hoje a R$ 755 milhões. (com Ansa)