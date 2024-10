Flamengo vai até Salvador e vence o Bahia por 2 a 0, pelo Brasileirão

Ayrton Lucas e Alcaraz deram números ao placar na Arena Fonte Nova

Publicado em 05/10/2024 às 21:32

Alterado em 06/10/2024 às 07:50

Por Gabriel Lima: Neste sábado (5), o Flamengo enfrentou o Bahia pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 0. Ayrton Lucas marcou o primeiro e Alcaraz fez de pênalti no final do jogo, fazendo seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

O jogo

O Flamengo começou com tudo, e logo aos 5 minutos, Gerson achou um lindo passe para Gabigol, que finalizou e o goleiro jogou para escanteio.

Os dois times estavam se estudando muito, mas o Flamengo sempre buscava o gol até que aos 33 minutos. Arrascaeta cruzou para Gabigol na segunda trave e o camisa 99 finalizou na rede pelo lado de fora, mas o jogador estava impedido.

No lance seguinte, Wesley recebeu um lindo passe de Arrascaeta e cruzou para Bruno Henrique, que finalizou, mas o goleiro defendeu. No rebote, Ayrton Lucas abriu o placar para o Mais Querido. Final de primeiro tempo e 1 a 0 para o Mengão.

Na volta do intervalo, Ayrton Lucas quase marcou novamente após receber um passe de Pulgar e finalizar com perigo.

O Mengão seguia controlando o jogo, e aos 22 minutos, Gerson roubou a bola no campo ofensivo e tocou para Arrascaeta, que devolveu para o camisa 8 finalizar colocado tirando tinta da trave.

Aos 40’, Michael driblou pelo lado esquerdo e cruzou para Arrascaeta, que chutou e fez o gol, mas estava impedido.

Nos acréscimos, Pulgar desarmou no ataque e sobrou para Alcaraz, o camisa 37 bateu de fora da área e a bola bateu no travessão.

A vitória já estava encaminhada, e no último lance, Michael sofreu um pênalti com direito a expulsão de Santiago Arias. Alcaraz foi para a cobrança e marcou o segundo gol do Mengão, dando números finais ao jogo.

Flamengo

Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz (Alcaraz) e Arrascaeta (Allan); Gerson, Gabriel (Plata) e Bruno Henrique (Michael).

Bahia

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Carlos de Pena (Rafael Ratão) e Jean Lucas (Iago); Cauly, Everaldo (Ademir) e Thaciano (Luciano Rodríguez).

Ficha técnica

Bahia 0 x 2 Flamengo – 29ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Fonte Nova, BA

Data e Hora: 05/10/2024 às 19h

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein, Neuza Inês back e Lúcio Beiersdorf Flor

Gols: Ayrton Lucas (34'1'T) e Alcaraz (53'2T)

(com Ascom/Flamengo)