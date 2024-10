Botafogo vence Athletico-PR, encerra jejum na Arena e amplia vantagem na liderança do Brasileiro

...

Publicado em 05/10/2024 às 18:27

Alterado em 05/10/2024 às 19:01

Tabu é para ser quebrado! Com gol de Igor Jesus, o Botafogo derrotou o Athletico-PR por 1 a 0 neste sábado (5), voltou a vencer na Ligga Arena após 16 anos de jejum e segue líder do Campeonato Brasileiro, agora com 60 pontos. E tem mais! O Glorioso ainda abriu vantagem sobre o Palmeiras, que empatou com o Red Bull Bragantino em 0 a 0 no Nabi Abi Chedid e ficou com 57 (veja a classificação no fim do texto).

O jogo

Com sua formação considerada ideal, o Botafogo começou bem a partida e conseguiu abrir o placar logo aos 13 minutos: Savarino enfiou na medida, Igor Jesus invadiu a área e tocou rasteiro na saída do goleiro Mycael, marcando 1 a 0 e comprovando a grande fase, com a convocação recente para a Seleção Brasileira.

Depois do gol, o Glorioso controlou mais a partida, marcando muito forte e não deixando o Athletico-PR criar chances perigosas, apesar de alguns erros na saída de jogo. O Botafogo ainda ficou mais próximo de marcar, com Luiz Henrique arrancando e entrando na área, mas chutando mal, para fora. O Furacão tentou apertar o ritmo, mas sem sucesso.

O Botafogo voltou do intervalo tendo ótimas chances de ampliar o placar e deixar as coisas mais tranquilas, mas não aproveitou. Logo aos cinco minutos, Luiz Henrique recebeu de Igor Jesus, arrancou, entrou na área e chutou, mas Mycael saiu bem e conseguiu fazer a defesa. Que oportunidade!

Dois minutos depois, Igor Jesus fez grande jogada pela esquerda e deu para Savarino, que chutou da entrada da área e obrigou Mycael a espalmar por cima. O Athletico-PR foi mexendo, avançando e assustando. Aos 21, Kaique Rocha cabeceou após desvio de Gregore e John defendeu. Logo depois, João Cruz chutou de fora da área, para fora.

Pressionado na tabela, o time da casa chegou com perigo de novo: aos 27 minutos, Mastriani recebeu entre os zagueiros, chutou da altura da meia-lua e John defendeu. No lance seguinte, o Glorioso por muito pouco não ampliou: Savarino, de longe, deu belo chute e a bola explodiu no travessão, quase na junção com a trave.

Os minutos finais foram de pressão (desnecessária) do Athletico-PR, mas o Botafogo conseguiu se segurar muito bem. Ainda teria uma boa oportunidade com Matheus Martins, mas o auxiliar Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) se precipitou e apontou impedimento. E um pênalti não marcado, por toque de mão de Erick. No fim das contas, o Fogão conseguiu mais uma vitória fundamental – que poderia ter sido mais tranquila, é verdade, mas o importante são mais três pontos.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 0 X 1 BOTAFOGO

Estádio: Ligga Arena

Data-Hora: 5/10/2024 – 16h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Renda e público: 23.646 torcedores

Cartões amarelos: Madson e Kaique Rocha (CAP); Gregore, Danilo Barbosa, Tiquinho Soares e Matheus Martins (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gol: Igor Jesus 13’/1ºT (0-1)

ATHLETICO-PR: Mycael; Madson, Kaique Rocha, Gamarra (João Cruz 18’/2ºT) e Esquivel; Gabriel (Praxedes 18’/2ºT), Erick e Zapelli (Nikão – Intervalo); Cuello (Julimar – Intervalo), Mastriani (Di Yorio 38’/2ºT) e Canobbio – Técnico: Lucho González.

BOTAFOGO: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore (Allan 25’/2ºT), Marlon Freitas (Tchê Tchê 41’/2ºT) e Thiago Almada (Danilo Barbosa 32’/2ºT); Luiz Henrique (Matheus Martins 25’/2ºT), Igor Jesus (Tiquinho Soares 41’/2ºT) e Savarino – Técnico: Artur Jorge.