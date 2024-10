Fluminense vence o Cruzeiro no Maracanã com gol de Jhon Arias e sai da zona de rebaixamento

Tricolor volta a campo para o clássico contra no Flamengo no próximo dia 17/10

Publicado em 03/10/2024 às 23:36

Alterado em 04/10/2024 às 08:11

O Fluminense venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (3), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com assistência de Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias marcou o gol da vitória no Maracanã. Com o resultado, o Tricolor chegou a 30 pontos na competição e assumiu a 16ª colocação na tabela de classificação.

A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes volta a campo no próximo dia 17, quando enfrenta o Flamengo, às 20h, no Maracanã, pela 30ª rodada da competição.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense iniciou a partida imprimindo pressão na saída de bola adversária com muita intensidade. Foi assim que surgiu a primeira boa oportunidade, aos 9 minutos. Kauã Elias interceptou a jogada no campo de ataque e acionou Keno, que mandou de primeira nas mãos do goleiro. Em seguida, o atacante voltou a apertar a saída adversária, a bola cruzou a área e Ganso apareceu de carrinho para tocar para o gol, mas mandou para fora.

Aos 20, Ganso encontrou Keno na ponta esquerda, o atacante levou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Arias tentou chegar para finalizar, mas o defensor se adiantou e impediu o chute. O Flu voltou a ameaçar aos 29 minutos, com cruzamento de Ganso buscando Kauã Elias, mas que acabou bloqueado pela defesa. Aos 32, Kauã Elias arriscou de fora da área e o goleiro fez a defesa. A equipe chegou no campo de ataque outras vezes até o fim da primeira etapa, mas não levou perigo.

SEGUNDO TEMPO

O Tricolor manteve a alta marcação e, aos 5 minutos, teve a primeira chance do segundo tempo. Arias recebeu no contra-ataque, driblou dois marcadores e chutou para fora. Aos 8, Ganso acionou Keno pela esquerda, que avançou e arriscou, exigindo defesa do arqueiro. No lance seguinte, Arias passou para Ganso, que devolveu um passe espetacular para o colombiano abrir o placar para o Tricolor.

Aos 16, Arias aproveitou erro na saída de bola adversária, carregou pela direita e fez o passe para Kauã Elias, que finalizou de primeira, exigindo defesa do goleiro. Aos 29, Serna cruzou na área e Kauã Elias cabeceou para fora. O último ataque tricolor veio nos acréscimos, quando Serna recebeu de Manoel e mandou de primeira, mas a bola foi para fora.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - 28ª rodada

03/10/2024, 21h30 – Maracanã

Fluminense (1)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Manoel, Thiago Santos e Marcelo (Gabriel Fuentes); Victor Hugo (Facundo Bernal), Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Lima); Jhon Arias, Keno (Kevin Serna) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.



Cruzeiro (0)

Cássio; William, Zé Ivaldo (Walace), Villalba e Marlon (Kaiki Bruno); Lucas Romero (Barreal), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Tevis), Lautaro Diaz (Peralta) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Gol: Jhon Arias (9’ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Victor Hugo, Keno, Jhon Arias, Kauã Elias, Marcelo, Gabriel Fuentes, Manoel e Thiago Santos (FLU); Matheus Henrique, Walace e Barreal (CRU)

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Gizeli Casaril.

(com Ascom do Fluminense)