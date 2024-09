Flamengo anuncia demissão de Tite; Filipe Luís assume o comando do time

Publicado em 30/09/2024 às 08:19

Alterado em 30/09/2024 às 08:19

Por Nathalia Coelho - A vitória do Flamengo contra o Athletico-PR por 1 a 0 no último domingo (29) não foi suficiente para a permanência de Tite no clube. Com isso, logo na manhã desta segunda-feira (30), o Fla anunciou a demissão do técnico e informou que Filipe Luís vai assumir o comando do profissional de forma interina.

VEJA COMUNICADO:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o tecnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente”.

A GOTA D’ÁGUA

A relação de Tite com o Flamengo vinha estremecida após o acúmulo de resultados negativos no Campeonato Brasileiro. Contudo, foi a eliminação na Libertadores da América para o Peñarol (URU) que fez o ‘casamento’ ficar insustentável.

Em resumo, no jogo do último domingo (29), contra o Athletico-PR, torcedores presentes no Maracanã fizeram questão de demonstrar a insatisfação por Tite. Não à toa, o técnico foi vaiado e xingado até após o apito final mesmo com a vitória por 1 a 0, no apagar das luzes.

Importante ressaltar que, durante a coletiva de imprensa, Tite chegou a falar sobre as manifestações por parte da torcida do Flamengo: “Nenhuma resposta a não ser trabalho e respeito às opiniões. Opinião se respeita, não se contrapõe”, disse o treinador.

NÚMEROS DE TITE NO FLA

Por fim, Tite completaria um ano à frente do Flamengo no dia 09 de outubro. Porém, o técnico deixa o clube após 70 jogos, 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Dessa forma, o treinador totalizou 64,7% de aproveitamento, com 109 gols marcados, 50 sofridos e apenas o título do Campeonato Carioca no currículo.