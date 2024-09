Líder, Botafogo não consegue furar ferrolho do Grêmio e fica no 0 a 0 em Brasília

Publicado em 28/09/2024 às 23:01

Alterado em 29/09/2024 às 09:34

Com time misto, o Botafogo não conseguiu furar o ferrolho do Grêmio e ficou no 0 a 0 na noite deste sábado (28), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O resultado manteve o Glorioso na liderança do Campeonato Brasileiro-2024, com 57 pontos, agora apenas um a mais que o Palmeiras.

O jogo

Com cinco mudanças na escalação, o Botafogo não fez aquele primeiro tempo de imposição que vinha se acostumando a fazer, e viu o Grêmio dificultar as coisas. Logo aos seis minutos, os gaúchos chegaram com perigo, com Edenilson, primeiro finalizando quase sem ângulo para defesa de John e depois cabeceando por cima.

O Botafogo tinha mais a posse de bola, mas ficou encaixotado na marcação adversária e pouco produziu, sentindo a falta de nomes como Marlon Freitas, Savarino e, principalmente, Igor Jesus. Aos 20, no entanto, o Glorioso perdeu um gol feito: Marçal cruzou da esquerda e Vitinho, sozinho, cabeceou para fora, de frente para a meta.

A partida continuou complicada para o Botafogo, que não conseguia encontrar espaços no Grêmio e ainda via o adversário se armar para contra-ataque. Num desses lances, o dinamarquês Braithwaite recebeu bola enfiada na frente e chutou cruzado, com certo perigo para John, que só viu a bola sair pela linha de fundo. Era preciso melhorar.

O Botafogo voltou do intervalo com Savarino no lugar de Thiago Almada, e o segundo tempo começou agitado. Logo aos três minutos, após cruzamento que Tiquinho cabeceou para trás, Luiz Henrique finalizou forte, por cima. No minuto seguinte, Villasanti recebeu de Reinaldo e chutou com força, cruzado, e a bola passou rente à trave.

Artur Jorge foi colocando novas peças – Allan, Alex Telles, Igor Jesus -, e o Botafogo tentou aumentar o ritmo, mas seguia com dificuldades de furar a defesa. E o Grêmio, esperando o contra-ataque, assustou novamente assim: aos 25 minutos, Monsalve recebeu e chutou forte, Vitinho colocou a cabeça na bola e desviou por cima.

Aos 32 minutos, Júnior Santos entrou no lugar de Tiquinho, voltando a jogar após ter fraturado a tíbia. A pressão alvinegra aumentou nos minutos finais. Aos 38, Alex Telles cobrou falta e Marchesín espalmou no cantinho direito, evitando o gol. Logo depois, Telles cobrou escanteio, Júnior Santos pegou a sobra cortou e chutou mascado, Bastos finalizou para as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento, corretamente.

O Grêmio abusou da cera no fim, principalmente depois da expulsão de Monsalve por dar uma cotovelada em Vitinho fora do lance. E o jogo acabou mesmo sem gols em Brasília.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 GRÊMIO

Estádio: Mané Garrincha

Data-Hora: 28/9/2024 – 21h

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE) e Brígida Cirilo Ferreira (Fifa/AL)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Renda e público: R$ 3.626.255,00 / 30.735 pagantes / 30.312 presentes

Cartões amarelos: Bastos, Luiz Henrique e Igor Jesus (BOT); Villasanti, Kannemann e Marchesín (GRE)

Cartões vermelhos: Monsalve 43’/2ºT (GRE)