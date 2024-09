Botafogo marca nos acréscimos, mantém liderança do Brasileirão e joga Fluminense na zona de rebaixamento

Publicado em 21/09/2024 às 20:31

Alterado em 21/09/2024 às 21:06

Com gol de Luiz Henrique nos acréscimos, após uma contribuição de Felipe Melo, o Botafogo derrotou o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, manteve a liderança do Campeonato Brasileiro – agora com 56 pontos – e jogou o rival para a zona de rebaixamento. Uma noite de felicidade completa, com a sexta vitória seguida sobre o Fluminense.

O jogo

Com seis mudanças na escalação, o Botafogo não mudou seu estilo de jogo e começou impondo um forte ritmo. Logo com dois minutos, Matheus Martins tabelou com Tiquinho Soares e chutou para defesa de Fábio. Depois, aos nove, Tchê Tchê fez linda jogada pelo meio e enfiou para Matheus Martins, que avançou e finalizou para Fábio defender, quando poderia tocar para Tiquinho, livre no meio.

O Botafogo seguiu dominante, com mais posse de bola, mas aos poucos o Fluminense foi equilibrando as ações e passou a ter mais controle a partir dos 25. E colocou John para trabalhar. Aos 29 minutos, Lima finalizou em curva e o goleiro alvinegro espalmou. Cinco minutos depois, Arias levou para o meio, chutou da entrada da área e John se esticou no cantinho, evitando o gol.

No segundo tempo, o Botafogo voltou a conseguir ter mais a iniciativa, e quase abriu o placar. Aos dois minutos, Barboza espanou, Luiz Henrique ganhou de Manoel na velocidade, saiu em direção ao gol e tentou o chute de cavada, mas Fábio saiu e conseguiu salvar. Depois, aos dez, Mateo Ponte lançou, Matheus Martins fez o corta-luz, Tiquinho chutou, a bola desviou em Antônio Carlos e Manoel, e Fábio conseguiu voltar e defender no cantinho direito.

Quatro minutos depois, o Fluminense foi quem chegou com perigo. Serna foi lançado na esquerda, rolou para trás e Cano, mesmo marcado por Barboza, finalizou para defesa para John. Depois disso, os times foram fazendo mudanças, o clássico ficou um pouco mais aberto, mas o Botafogo continuou mais perto do gol.

Igor Jesus, uma das peças que Artur Jorge colocou em campo depois, novamente obrigou Fábio a trabalhar. A partida ficou paralisada no fim do segundo tempo por conta de um atendimento médico a Nonato, do Fluminense. Deu uma esfriada… Mas, aos 50, saiu o gol alvinegro. Felipe Melo deu o doce, Gregore roubou e só rolou para Luiz Henrique, sozinho, decretar a vitória alvinegra por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 1 BOTAFOGO

Estádio: Maracanã

Data-Hora: 21/9/2024 – 18h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Renda e público: R$ 1.339.144,50 / 26.819 pagantes / 29.710 presentes

Cartões amarelos: Felipe Melo (FLU); Tchê Tchê (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Luiz Henrique 49’/2ºT (0-1)