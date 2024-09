Botafogo sufoca São Paulo, mas fica no zero no jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Publicado em 18/09/2024 às 23:22

Alterado em 19/09/2024 às 09:34

O Botafogo pressionou muito o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, colocou bola no travessão, mas ficou no 0 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Libertadores-2024 realizado nesta quarta-feira (18/9), no Estádio Nilton Santos lotado.

A decisão ficou para o Morumbis, na próxima quarta (25/9), às 21h30. Quem vencer, avança para enfrentar Flamengo ou Peñarol nas semifinais. Se houver novo empate, a vaga será definida nos tiros livres diretos da marca do pênalti.

O jogo

O Botafogo impôs seu jogo no primeiro tempo todo, mas não conseguiu balançar as redes. O São Paulo, por sua vez, deixou clara sua estratégia, fazendo cera desde o oitavo minuto. Logo no primeiro lance do jogo, o Glorioso já chegou com perigo, com Alex Telles cruzando e Savarino pegando de voleio, para defesa tranquila de Rafael.

Aos 12, Luiz Henrique deu de calcanhar, Vitinho rolou e Thiago Almada chutou raspando a trave, numa linda jogada. O jogo nesse momento ficou um pouco mais frio, com o São Paulo conseguindo se defender um pouco melhor. Aos 26, o Botafogo teve um escanteio a seu favor e Bastos cabeceou com perigo.

A blitz alvinegra aumentou depois dos 30 minutos. Aos 34, Savarino recebeu de Luiz Henrique, driblou Alan Franco e finalizou em curva, acertando o travessão. No minuto seguinte, Almada bateu escanteio, Igor Jesus tocou de cabeça e Luiz Henrique, em posição irregular, cabeceou no travessão. A bola teimava em não entrar.

A pressão continuou… Aos 38, Igor Jesus recebeu de Marlon Freitas e chutou em curva, rente à trave esquerda. Dois minutos depois, foi a vez de Thiago Almada finalizar de fora da área com força, por cima do gol. Na sequência, Vitinho tocou na direita, Luiz Henrique se desvencilhou da marcação de Lucas Moura, entrou livre e chutou por cima. Foram 11 finalizações alvinegras na etapa inicial.

Aquele ímpeto ofensivo do Botafogo no primeiro tempo esfriou na etapa final, também por mérito do São Paulo, que conseguiu ficar um pouco mais com a bola. O Glorioso só chegou aos oito minutos após cobrança de escanteio, com Barboza aproveitando uma rebatida e finalizando com desvio, por cima. Depois disso, demorou a criar.

E o São Paulo conseguiu se assanhar. Aos 29 minutos, em sua primeira finalização, Luiz Gustavo apareceu na área e finalizou para firme defesa de John. No minuto seguinte, Calleri finalizou livre na cara do gol após cruzamento da esquerda e perdeu grande chance, batendo por cima. Ainda bem!

Depois dos sustos, o Botafogo pôs a bola no chão e conseguiu pressionar. Aos 32 minutos, Almada finalizou com desvio e Rafael salvou com grande defesa. Pouco depois, Matheus Martins – um dos que entraram na etapa final – recebeu na esquerda, entrou na área e tentou finalizar por baixo, mas o goleiro são-paulino conseguiu abafar. Mas depois não teve mais nada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 SÃO PAULO

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 18/9/2024 – 21h30

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Renda e público: R$ 2.466.890,00 / 37.037 pagantes / 40.089 presentes

Cartões amarelos: Luiz Henrique e Bastos (BOT); Rafinha e Arboleda (SAO)