Fluminense vence o Atlético-MG com gol no fim e abre vantagem na Libertadores

Tricolor faz 1 a 0 no Galo em partida tensa no Maracanã; Lima marca para o Fluminense

Publicado em 18/09/2024 às 20:52

Alterado em 19/09/2024 às 07:58

Por Rodrigo Mendes - Foi na marra. O Fluminense lutou até o fim para buscar a vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores. No finzinho, dois jogadores que saíram do banco resolveram a vida tricolor na partida. Após cruzamento de Keno, Lima marcou o gol do guerreiro Fluzão. A volta é na próxima quarta, na Arena MRV, e o atual campeão continental poderá até empatar para estar na semifinal (o adversário sai do duelo entre Colo-Colo (CHI) e River Plate (ARG)).

Após o Atlético iniciar a partida com ligeiro domínio territorial, o Fluminense passou a dominar mais as ações ofensivas. Principalmente pelo lado esquerdo. A boa movimentação de Jhon Arias e Kauã Elias incomodava a defesa adversária.

Dava até pro Fluminense encerrar a etapa inicial vencendo. O Atlético só exigiu de Fábio uma defesa num chute de Hulk em contra-ataque. O goleiro adversário, Everson, pegou batida de Kauã Elias. Já Kevin Serna desperdiçou oportunidade incrível ao furar em cruzamento rasteiro de Arias.

O Flu voltou para a etapa final com uma mudança forçada. Após sentir dores no tornozelo esquerdo ainda no primeiro tempo, Thiago Silva deu lugar a Antonio Carlos. Como a equipe novamente demorou a pegar no tranco, Mano Menezes mexeu por atacado. Tiraria Martinelli e Serna para as entradas de Lima e Germán Cano, respectivamente, mas em virtude de Diogo Barbosa ter cansado e pedido para sair mandou a campo também Marcelo numa tripla substituição.

Nos minutos finais, o Fluminense ficou mais com a posse de bola e rondando na frente. Parecia até que o atual não faria valer sua força em casa. Mas só parecia. Última alteração de Mano, Keno (que entrou no lugar de Kauã Elias) fez bela jogada individual e cruzou para Lima (outro lançado na segunda etapa) marcar de cabeça. Assim, o Tricolor leva vantagem mínima (mas ainda assim uma vantagem importante) para a volta, quarta que vem, na Arena MRV. Detentor do título, o Fluzão está mais do que vivo na luta pelo bi!

O Fluminense jogou com: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva (Antonio Carlos, intervalo), Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo, 18′ do 2ºT); Facundo Bernal, Martinelli (Lima, 18′ do 2ºT) e PH Ganso; Kevin Serna (Germán Cano, 18′ do 2ºT), Jhon Arias e Kauã Elias (Keno, 30′ do 2ºT).