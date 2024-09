Almada decide, Botafogo vence Corinthians e aumenta vantagem na liderança do Brasileirão

Publicado em 14/09/2024 às 23:03

Alterado em 15/09/2024 às 08:23

Em noite de estreias de Vitinho e Alex Telles, Thiago Almada e John brilharam e o Botafogo derrotou o Corinthians por 2 a 1 na noite deste sábado (14), no Estádio Nilton Santos. O resultado fez o Glorioso ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro para quatro pontos, ainda com a 26ª rodada a ser concluída.

O Glorioso foi a 53 pontos e ainda viu o vice-líder Fortaleza empatar com o Athletico-PR mais cedo, em Curitiba. O Palmeiras recebe o Criciúma neste domingo, no Allianz Parque, e pode pular para segundo, ficando a três pontos do Fogão. O Botafogo agora volta o foco para as quartas de final da Libertadores, diante do São Paulo.

O jogo

O primeiro tempo foi praticamente ataque contra defesa, com 16 finalizações do Botafogo, que teve 65% da posse de bola. Logo aos três minutos, Savarino já obrigou Hugo Souza a fazer grande defesa, após bobeada de José Martínez. O goleiro voltou a salvar aos 22 e aos 23, primeiro em chute de Luiz Henrique e depois no peixinho de Igor Jesus.

O gol, no entanto, só sairia aos 39 minutos. Thiago Almada fez linda jogada pelo meio, deixou Raniele no chão e enfiou para Savarino, que rolou de primeira para o meio para Luiz Henrique completar para o gol. Desta vez não deu para Hugo Neneca: Botafogo 1 a 0.

Mesmo muito superior, o Botafogo poderia ter ido para o intervalo empatando. Isso porque Marçal cometeu pênalti bobo em Matheuzinho, dois minutos depois do gol do Fogão. Na cobrança, Ángel Romero bateu e John acertou o canto e defendeu seu primeiro pênalti como profissional. E o Glorioso seguiu na frente.

O Corinthians mexeu duas vezes e voltou do intervalo melhor. E conseguiu o empate num lance para lá de controverso. Após ser chamado pelo VAR Igor Junio Benevenuto (sempre ele), Anderson Daronco foi ao monitor e, sem convicção nenhuma, mudou de opinião e deu pênalti de Alexander Barboza em Raniele. Desta vez, quem bateu foi Rodrigo Garro, que converteu: 1 a 1.

Mas o empate do Corinthians durou muito pouco. Quatro minutos depois, Thiago Almada pegou a sobra na entrada da grande área, limpou dois marcadores e chutou, a bola desviou na defesa e matou as chances de defesa de Hugo Moura. Foi o primeiro gol do argentino, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, com a camisa do Botafogo.

O Botafogo conseguiu fazer o tempo passar e, apesar do jogo ter ficado nervoso, conseguiu segurar mais uma importante vitória no Campeonato Brasileiro.



FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 CORINTHIANS

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 14/9/2024 – 21h

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto (VAR-Fifa/MG)

Renda e público: R$ 2.115.360,00 / 28.725 pagantes / 32.691 presentes

Cartões amarelos: Marlon Freitas (BOT); Matheus Bidu, André Ramalho e Rodrigo Garro (COR)

Cartões vermelhos: Ramón Díaz 51’/2ºT (COR)

Gols: Luiz Henrique 39’/1ºT (1-0), Rodrigo Garro 17’/2ºT (1-1) e Thiago Almada 21’/2ºT (2-1)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte 23’/2ºT), Bastos, Alexander Barboza e Marçal (Alex Telles 28’/2ºT); Danilo Barbosa (Allan 35’/2ºT), Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique (Tiquinho Soares 23’/2ºT), Igor Jesus e Savarino (Tchê Tchê 35’/2ºT) – Técnico: Franclim Carvalho.

CORINTHIANS: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano (Héctor Hernández – Intervalo); Matheuzinho, José Martínez (Igor Coronado 36’/2ºT), Raniele (Carrillo 28’/2ºT), Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno (Breno Bidon – Intervalo) e Ángel Romero (Pedro Raul 36’/2ºT) – Técnico: Ramón Díaz.