Seleção Brasileira vence Equador por 1 a 0 pelas Eliminatórias

Rodrygo marcou o gol da vitória da Amarelinha no Couto Pereira; estádio teve lotação máxima

Publicado em 07/09/2024 às 00:16

Alterado em 07/09/2024 às 10:10

A Seleção Brasileira venceu o Equador por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (6), em jogo válido pela sétima rodada das Eliminatórias. Rodrygo foi o autor do gol dos três pontos, em um Couto Pereira lotado de torcedores paranaenses.

Com a vitória, a Amarelinha segue com 100% de aproveitamento no estádio. A partida marcou o retorno da equipe a Curitiba depois de 21 anos.

Como fica a tabela?

O Brasil saltou da sexta para a quarta posição nas Eliminatórias, com dez pontos. A Argentina lidera a tabela, com 18 pontos, seguida do Uruguai, que somou 14, e da Colômbia, que tem 13.

O jogo

Aos 11 minutos, Rodrygo levou perigo em falta cobrada da entrada da área e exigiu defesa do goleiro equatoriano Galíndez.

Vini tenta

O camisa 7 da Seleção Brasileira invadiu a área após receber passe de André. Vini tentou ganhar na velocidade do defensor rival e do goleiro para abrir o placar, mas o chute parou na marcação e foi para escanteio. Em seguida, Rodrygo cruzou para Paquetá, que cabeceou por cima da meta.

Sorte de quem arrisca

Aos 29 minutos, Rodrygo arriscou de fora da área. A finalização contou com desvio na defesa equatoriana antes de bater na trave e fazer a festa da torcida curitibana no Couto Pereira.

Quase o segundo do Brasil

Aos 35 minutos, Rodrygo dominou clareando a jogada na meia-lua e tocou para Vini Jr. Em uma conexão do Real Madrid, Vini cruzou em direção ao companheiro, que por pouco não conseguiu escorar para o fundo das redes.

Alisson e Gabriel Magalhães decisivos

Caicedo teve chance cara a cara com Alisson. A cavadinha do equatoriano foi defendida pelo goleiro brasileiro, mas a bola sobrou para o equatoriano, que teria empatado o placar, se Gabriel Magalhães não tivesse tirado a bola quase em cima da linha.

Segundo tempo

Dorival Jr. promoveu as primeiras mudanças na equipe aos 16 minutos. Estevão fez sua estreia pela Seleção Brasileira substituindo Luiz Henrique, enquanto Gerson entrou no lugar de Bruno Guimarães.

Na rede pelo lado de fora

Estevão subiu alto para escorar a bola, que sobrou para Vini Jr. O atacante correu em direção ao gol e tentou tirar do goleiro, mas acabou perdendo ângulo e acertou a rede pelo lado de fora, aos 26 minutos.

Logo depois, Lucas Paquetá e Guilherme Arana saíram para as entradas de Lucas Moura e Wendell, respectivamente.

Última substituição

João Gomes foi o último jogador a sair do banco de reservas e entrar na partida. Ele substituiu André, titular no jogo.

Agenda

A Seleção Brasileira volta a campo contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10), às 21h30, no Defensores del Chaco, em Assunção. A partida terá transmissão do Grupo Globo.

Escalação

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Wendell); André (João GomesO, Bruno Guimarães (Gerson) e Lucas Paquetá (Lucas Moura); Vinicius Junior, Luiz Henrique (Estevão) e Rodrygo. Técnico - Dorival Junior.