Brasil dá show na natação e no atletismo nas Paralimpíadas

País conquistou medalhas inéditas no triatlo e no badminton

Publicado em 03/09/2024 às 10:00

Alterado em 03/09/2024 às 10:00

A delegação brasileira que está em Paris, na França, disputando os Jogos Paralímpicos teve mais um dia repleto de conquistas no megaevento esportivo.

Uma das principais estrelas do país, Gabriel Araújo faturou seu terceiro ouro na capital francesa ao ganhar os 200 metros livre da classe S2.

Gabrielzinho, como é chamado, também cumpriu a promessa que fez em julho, quando cravou que ganharia três ouros paralímpicos em solo francês.



Ainda nas piscinas, Carol Santiago subiu no lugar mais alto do pódio nos 50 metros livre S13 e se tornou a maior medalhista de ouro da história do Brasil, com cinco conquistas.



Por fim, as irmãs gêmeas Debora e Beatriz Carneiro faturaram prata e bronze, respectivamente, nos 100 metros peito SB14.



O atletismo também rendeu bons frutos aos brasileiros. No mesmo dia, Beth Gomes ganhou uma prata no arremesso de peso F54 e um ouro no lançamento de disco F53, com direito a recorde paralímpico, com 17,37m. Claudiney Batista acompanhou a compatriota, pois conquistou o tricampeonato do lançamento de disco F56.



No salto em distância T36, Aser Ramos ficou com a prata ao saltar 5,76m, enquanto Vinícius Rodrigues terminou com o bronze nos 100m T63.



Teve espaço para medalhas inéditas em Paris. No triatlo, Ronan Cordeiro ganhou uma prata na classe PTS5, enquanto Vitor Tavares derrotou o honconguês Chu Man Kai e ficou com o bronze na simples masculina SH6 no badminton.



No quadro de medalhas, o Brasil já subiu no pódio 38 vezes, sendo 12 ouros, oito pratas e 18 bronzes. (com Ansa)