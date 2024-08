De virada, Vasco supera Athletico-PR em São Januário pelo Brasileirão

Publicado em 26/08/2024 às 23:01

Alterado em 27/08/2024 às 13:30

O Vasco da Gama recebeu o Athletico Paranaense na noite desta segunda-feira (26), no Caldeirão de São Januário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. De virada, com gols de Emerson Rodríguez e Vegetti, o Gigante da Colina venceu por 2 a 1.

Com a vitória, o Gigante da Colina chega a 31 pontos e ocupa a oitava colocação do certame. Agora o Cruzmaltino vira a chave para a Copa do Brasil. Na quinta-feira (29), o adversário será novamente o Athletico Paranaense, também em São Januário. O confronto será o primeiro válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet (Sforza); Emerson Rodríguez (Leandrinho), Adson (Rayan) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Athletico Paranaense: Léo Linck; Kaíque Rocha, Thiago Heleno, Esquível; Gabriel (Filipe), Erick, João Cruz (Cuello), Christian; Nikão (Praxedes), Canobbio (Di Yori) e Mastriani (Julimar). Técnico: Martín Yarini.

Cartões amarelos: Mateus Carvalho (VAS) Thiago Heleno e João Cruz (CAP)

Gols: Emerson Rodríguez e Vegetti (VAS); Gabriel (CAP).

(com Ascom/Vasco)