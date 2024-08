Estado de saúde de Izquierdo é crítico, diz boletim médico

Zagueiro uruguaio teve mal súbito durante jogo contra São Paulo

Publicado em 27/08/2024 às 12:07

Alterado em 27/08/2024 às 12:07

O estado de saúde de Juan Manuel Izquierdo, zagueiro do Nacional do Uruguai internado com urgência depois de passar mal durante um jogo contra o São Paulo na quinta-feira (22), é "crítico".

"O paciente segue internado na Unidade de Terapia Intensiva desde o último 22 de agosto, dependente de ventilação mecânica e com quadro neurológico crítico", diz um boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein na noite dessa segunda (26).

Já a cônsul uruguaia Marta Echarte visitou o atleta de 27 anos e destacou que o quadro é "praticamente irreversível".



"Estamos esperando para ver o que acontecerá nas próximas 48 horas", salientou.



O zagueiro sofreu uma "parada cardíaca" na quinta-feira, durante partida pelas oitavas de final da Libertadores no Morumbis. No domingo, jogadores do São Paulo entraram em campo para enfrentar o Vitória, pelo Brasileirão, com uma camisa com a escrita "Força, Izquierdo". (com Ansa)