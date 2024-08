Flamengo vira para cima do Olympiacos e conquista a Copa Intercontinental Sub-20

Caio Garcia e Felipe Teresa balançaram as redes no Maraca na vitória por 2 a 1. Título inédito para o futebol de base do Mengão

Publicado em 24/08/2024 às 20:26

Alterado em 25/08/2024 às 09:00

A partida começou com os Garotos do Ninho mantendo a posse de bola e trocando passes no campo ofensivo Foto: Adriano Fontes / CRF

Rômulo Paranhos - É CAMPEÃO! O Flamengo fez história, mais uma vez, ao conquistar o título da Copa Intercontinental Sub-20, disputada neste sábado (24), no Maracanã. Os Garotos do Ninho venceram, de virada, por 2 a 1, o Olympiacos-GRE, e levantou o inédito troféu para o futebol de base do Mais Querido. Caio Garcia e Felipe Teresa foram os autores dos gols que decretaram a vitória do Mengão. Mais um dia para ficar marcado na memória dos mais de 45 milhões de rubro-negros!

O jogo

A partida começou com os Garotos do Ninho mantendo a posse de bola e trocando passes no campo ofensivo. O time rubro-negro tomava a iniciativa, enquanto o Olympiacos se fechava. Aos cinco minutos, Zé Welinton cruzou na segunda trave e Iago cabeceou por cima da meta.

Buscando logo abrir o placar, o Flamengo seguiu no ataque e quase marcou aos 15’. Guilherme fez fila, invadiu a área e bateu cruzado de canhota. O goleiro pulou no canto para espalmar. No decorrer do jogo, a equipe grega passou a sair mais para o ataque e oferecia perigo ao gol defendido por Dyogo Alves.

Aos 24’, Wallace Yan soltou a bomba de fora da área e o goleiro fez uma bela defesa, salvando os gregos de levar o primeiro gol. A primeira etapa terminou com placar em branco, mas foi o Flamengo que criou as melhores oportunidades.

Na volta para o segundo tempo, a partida ficou bastante truncada, com muitos chutões e faltas. Aos oito minutos, o Olympiacos abriu o marcador com Liatsikouras, após bate-rebate dentro da área: 1 a 0.

Após marcar o primeiro, o time grego se manteve no ataque e continuava a levar perigo. Até que aos 27’, o Mengão chegou ao empate com Caio Garcia, que tinha acabado de entrar. Wallace Yan chutou rasteiro, o goleiro deu rebote e o camisa 8 completou para as redes, incendiando a Nação Rubro-Negra: 1 a 1.

Na reta final, o jogo voltou a ficar amarrado, com o Olympiacos perdendo o ímpeto ofensivo, enquanto o Flamengo controlava a posse de bola, mas sem criar chances no ataque. O Mengão lutou até o fim e foi coroado com o gol nos acréscimos! Adriel cruzou na área para Wallace Yan. O atacante deixou passar para Felipe Teresa completar para as redes: 2 a 1.

Com isso, o Flamengo conquistou o inédito título da Copa Intercontinental Sub-20. Mais um troféu para o vitorioso futebol de base rubro-negro. Comemora, Nação! Nossa garotada conquistou o mundo!

Agenda da semana

Os Garotos do Ninho voltam a campo na próxima quinta-feira (29) para enfrentar o Fortaleza, às 15h, na Gávea, pelas quartas de final do Brasileirão Sub-20.

Flamengo

Dyogo Alves; Daniel Sales (Da Mata), Iago, João Victor e Zé Welinton (Jean Carlos); Rayan Lucas, Guilherme (Felipe Teresa) e Matheus Gonçalves; João Alves (Caio Garcia), Shola (Adriel) e Wallace Yan.

Técnico: Filipe Luís.

Olympiacos

Botis, Alafakis, Koutsidis, Liatsikouras e Prekates; Dama, Mouzakitis e Bakoulas; Pnevmonidis, Papakanellos e Kostoulas.

Técnico: S. Silaidopoulos.

Ficha técnica

Flamengo 2x1 Olympiacos – Final da Copa Intercontinental Sub-20

Local: Maracanã, RJ

Público: 31.237

Data e horário: 24/08/2024 às 16h

Arbitragem: Yender Herrera (VEN), Alberto Ponte (VEN) e Migdalia Rodriguez (VEN)

Cartão amarelo: Bakoulas (OLY)

Gols: Liatsikouras (8’2ºT), Caio Garcia (27’2ºT) e Felipe Teresa (46’2ºT).

(com Ascom/Flamengo)