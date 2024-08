Em La Paz, Flamengo garante classificação para as quartas de final da Libertadores

Rubro-Negro foi derrotado pelo Bolívar por 1 a 0, no estádio Hernando Siles. No agregado, Mengão levou a melhor por 2 a 1

Publicado em 22/08/2024 às 23:42

Alterado em 23/08/2024 às 06:48

Rômulo Paranhos - Classificado! Em noite de Libertadores na altitude de La Paz, o Flamengo perdeu para o Bolívar por 1 a 0, nesta quinta-feira (22), no estádio Hernando Siles, mas garantiu vaga nas quartas de final da competição continental. No jogo de ida das oitavas, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0. Com a classificação, o Mengão enfrentará o Peñarol na próxima fase.

O jogo

O Flamengo começou a partida já levando perigo ao gol do Bolívar com dois minutos. Gerson recebeu pela direita e arriscou o chute de fora da área. A bola passou perto da meta adversária.

Precisando de gols, o Bolívar buscava o ataque, mas a defesa rubro-negra conseguia conter o ímpeto inicial do adversário. Aos 16’, De La Cruz deu belo passe para Gerson, que saiu cara a cara com Lampe. Ele tentou o drible, mas acabou perdendo a bola.

Passado os minutos iniciais, o Flamengo conseguia ficar mais com a posse de bola. Aos 23’, Carlinhos recebeu na entrada da área e arriscou o chute. A bola subiu muito e saiu por cima do gol. O tempo passava e o resultado era a favor do Mengão, que além de se defender, criava chances no ataque. A primeira etapa terminou empatada sem gol.

Logo no início do segundo tempo, o Mais Querido criou uma ótima oportunidade para abrir o placar. Ayrton Lucas fez jogada individual pela esquerda e saiu livre na área, mas bateu por cima da meta.

Aos 11’, o Bolívar abriu o marcador com gol de Bruno Sávio, que marcou de cabeça nas costas de Ayrton Lucas: 1 a 0. Os donos da casa continuaram pressionando e tocando a bola no campo ofensivo. O time rubro-negro fazia de tudo para evitar o segundo gol do adversário.

O técnico Tite mexeu na equipe pela primeira vez aos 28’. David Luiz entrou no lugar de De La Cruz e Bruno Henrique na vaga de Carlinhos. Na reta final, o Bolívar foi com tudo para o ataque.

Aos 43’, Bruno Henrique puxou contra-ataque e foi parado com falta. Como era o último homem, Anderson Jesus foi expulso. Nos acréscimos, Luiz Araújo tentou por cobertura e Lampe se esticou todo para evitar o gol. E fim de jogo em La Paz com classificação rubro-negra! O Mengão está nas quartas de final da Libertadores.

Agenda da semana

O Mais Querido volta a campo no próximo domingo (25) para enfrentar o RB Bragantino, às 20h, no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Erick Pulgar e De La Cruz (David Luiz); Gerson (Evertton Araújo), Luiz Araújo e Carlinhos (Bruno Henrique).

Técnico: Tite.

Bolívar

Lampe; Jesús Sagredo, Orihuela, Anderson Jesus e José Sagredo (Yomar Rocha); Justiniano, Saucedo (Henry Vaca) e Ramiro Vaca; Bruno Sávio, Oviedo e Fábio Gomes.

Técnico: Flavio Robatto.

Ficha técnica

Bolívar 1x0 Flamengo – Jogo de volta das Oitavas de Final da Libertadores

Local: Estádio Hernando Siles – La Paz, Bolívia

Data e horário: 22/08/2024 às 21h30

Arbitragem: Yael Falcón (ARG), Facundo Rodriguez (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

Cartões amarelos: De La Cruz (FLA), Anderson Jesus (BOL), Gerson (FLA)

Cartão vermelho: Anderson Jesus (BOL)

Gol: Bruno Sávio (11’2ºT).



(com Ascom do Flamengo)