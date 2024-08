Com sufoco no fim, Botafogo elimina Palmeiras e vai às quartas de final da Libertadores

Tudo convergia para mais uma virada épica do Palmeiras sobre o Botafogo, como aconteceu no Brasileiro do ano passado, e a equipe carioca parece não ter aprendido; até que, no meio do caminho, havia a mão do adversário, e havia o Var - e o Var não era brasileiro...

Publicado em 21/08/2024 às 23:31

Alterado em 22/08/2024 às 08:36

O Botafogo fez 2 a 0, permitiu o empate do Palmeiras no fim, sofreu desnecessariamente – com gol anulado e bola na trave nos acréscimos -, mas garantiu a classificação para as quartas de final da Libertadores com o 2 a 2 desta quarta-feira (21), no Allianz Parque. O Glorioso contou com a vitória na ida por 2 a 1 e fechou o placar agregado em 4 a 3.

O Botafogo agora espera por São Paulo ou Nacional-URU na próxima fase. No primeiro jogo, houve empate em 0 a 0 em Montevidéu. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbis. As quartas de final acontecerão apenas nos dias 18 e 25 de setembro. O sonho da primeira Libertadores está aceso o nosso Glorioso – faltam cinco jogos.

O jogo

O Botafogo começou o jogo sem saber da vantagem conquistada na ida e pressionou o Palmeiras. Logo aos quatro minutos, Savarino arriscou o chute de fora da área e a bola triscou na junção da trave com o travessão. O Glorioso estava bem na partida, controlando, mas o jogo ficou mais complicado a partir dos 20 minutos.

Precisando do gol, o Palmeiras aumentou a pressão a partir dos 20 minutos, mas a defesa alvinegra se postava bem. Aos 23, o time da casa teve sua melhor chance no primeiro tempo, com Flaco López cabeceando para fora após cruzamento de Richard Ríos. Aos 32, Ríos cruzou da intermediária e Bastos, de cabeça, cortou, mas a bola saiu com perigo.

No começo do segundo tempo, o Palmeiras teve uma grande chance. Após uma bola esticada, Alexander Barboza afastou mal, Estêvão tocou no meio e Flaco López tentou encobrir o goleiro John, que se esticou todo e conseguiu espalmar por cima, fazendo uma grande defesa. O jogo não era mais fácil.

Mas a situação começou a clarear aos 11 minutos. Mateo Ponte cobrou lateral, Matheus Martins – que entrara no intervalo no lugar de Luiz Henrique, com um incômodo na panturrilha -, mesmo marcado por três, conseguiu dar de toquinho, Savarino tocou no meio e Igor Jesus completou para o gol, fazendo 1 a 0 e ampliando a vantagem do Botafogo no duelo.

Enquanto o Palmeiras ainda assimilava o golpe, o Botafogo foi lá e fez mais um. Matheus Martins recebeu no meio, girou sobre marcação e deu ótimo toque para Savarino, que entrou em diagonal e chegou fuzilando Weverton: 2 a 0, sendo 4 a 1 no placar agregado.

A fatura parecia liquidada, e o Allianz Parque emudeceu – o silêncio só não existia porque a torcida alvinegra, em menor número, cantava sem parar. O Palmeiras tentou atacar de forma desenfreada, e o Botafogo, organizado, quase fez o terceiro aos 36 minutos, quando Tiquinho Soares cabeceou por cima após excelente cruzamento do decisivo Savarino.

No fim, no entanto, o Botafogo vacilou. Aos 41 minutos, Flaco López, de cabeça, diminuiu para o time da casa. Depois, aos 45, em mais um cruzamento, Rony pegou a sobra e deixou tudo igual. E, aos 48, Gómez chegou a virar a partida, o que levaria a decisão para os pênaltis. Mas o zagueiro dominou com a mão e, após chamada do VAR, o gol foi anulado. Pensa que acabou? Nada. Aos 54, no último lance, Gabriel Menino cobrou uma falta no travessão. Que loucura!