John Textor rebate reportagem publicada contra ele após vitória do Botafogo sobre Flamengo: 'sensacionalismo, tentativa de difamação'

Publicado em 21/08/2024 às 08:12

Alterado em 21/08/2024 às 08:19

Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor se posicionou na noite desta terça-feira (20/8) sobre a série de reportagens publicada pelo portal “ICL Notícias” sobre ele nas últimas horas. O empresário norte-americano, que já acionou seus advogados, criticou o “sensacionalismo“, a “tentativa desenfreada de difamação” e “o desconhecimento dos fatos” no artigo.

Leia abaixo a posição de Textor, divulgada pelo Botafogo:

“O portal ‘ICL Notícias’ publicou artigo na última segunda-feira, compartilhado em parceria com o UOL e assinado por um jornalista chamado Lucio de Castro, que surpreende não apenas pelo sensacionalismo e pela tentativa desenfreada de difamação, mas pelo completo desconhecimento dos fatos. As inverdades propagadas em tal artigo foram reproduzidas, ao que tudo indica, de forma maliciosa e mal-intencionada.

Apenas para dar alguns exemplos da reprovável conduta, o referido jornalista (I) fez pesquisas superficiais no Google de processos judiciais já transitados em julgado em meu favor; (II) criou conexões fantasiosas; e (III) não se deu ao trabalho de buscar as conclusões dos casos perante o Poder Judiciário, o que revela um grande descompromisso com a verdade e um notório viés editorial.

Diante disso, em absoluto respeito aos torcedores do Botafogo e a todos os fãs brasileiros de futebol que me acompanham, entendo necessário apresentar alguns questionamentos imediatos ao jornalista:

* Por que foi omitido que a Suprema Corte Americana extinguiu o processo judicial que existia contra mim, sob os fundamentos de que (I) não existiam fatos materiais que pudessem ser atribuídos aos meus executivos; e (II) as informações financeiras reportadas estavam corretas?

https://www.prweb.com/releases/supreme_court_of_new_york_terminates_lawsuit_against_john_textor/prweb12531982.htm

* Por que não dar destaque à resolução dos casos em vez de criar narrativas cujo único intuito é promover fake news e a desinformação? A realidade é que a situação foi resolvida por meio de um acordo favorável em que recebi significante e multimilionária quantia em dólares.

https://www.tcpalm.com/story/news/local/shaping-our-future/property-values/2016/05/24/port-st-lucie-state-each-gets-3-million-in-digital-domain-settlement-textor-to-get-85-million/89393494/

As perguntas acima são exemplos do teor sensacionalista do artigo publicado pelo aludido jornalista, o que não pode ser tolerado. Se o Sr. Lucio realmente estivesse interessado na busca pela verdade dos fatos, nem sequer haveria um artigo a ser publicado.

Para quem esse jornalista trabalha? Qual o seu objetivo com essa matéria? Por que foram publicadas acusações, distanciando-se da cartilha de um jornalista que impõe a publicação das decisões dos tribunais?

O extenso artigo não tem nada que justificasse as suas manchetes enviesadas e curiosamente publicadas após a vitória do Botafogo sobre o Flamengo, no último domingo, e na véspera de um importante jogo do Botafogo pela Libertadores. Qual a real intenção com tudo isso?

Tenho um compromisso com os fãs do futebol, o desenvolvimento do esporte no Brasil e principalmente com a torcida do Botafogo. Entendo que um “gringo” que chega de forma dura lutando contra grandes temas gera desconforto em muita gente. No entanto, estou aqui para fazer o futebol brasileiro ocupar a posição que merece: entre os melhores do mundo. Para tanto me reservo o direito de comentar qualquer futuro artigo de autoria do Sr. Lucio e já solicitei aos meus advogados que adotem as medidas previstas em lei para resguardar meus direitos.

Eu amo esse país, eu amo essas pessoas. Não alimente covardemente interesses de terceiros de forma tão rasa e superficial.”