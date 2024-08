Flamengo vence Bolívar no Maracanã e sai na frente nas oitavas de final da Libertadores

Luiz Araújo e Léo Pereira balançaram as redes no triunfo por 2 a 0. Jogo de volta será na próxima quinta-feira (22), em La Paz

Publicado em 15/08/2024 às 23:58

Alterado em 16/08/2024 às 23:37

Rômulo Paranhos - Noite de Libertadores no Maraca com vitória do Mengão! Pelo jogo de ida das oitavas de final da competição continental, o Flamengo bateu o Bolívar por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), e largou na frente em busca da classificação às quartas. Luiz Araújo e Léo Pereira marcaram os gols rubro-negros.

Com o resultado, o Mais Querido terá uma vantagem para o confronto da volta, em La Paz. Poderá perder por até um gol de diferença que garantirá vaga na próxima fase da Libertadores.

O jogo

Empurrado pela Nação Rubro-Negra, o Flamengo começou a partida pressionando o Bolívar em seu campo de defesa. Logo com dois minutos, Luiz Araújo cobrou escanteio pela direita, Erick Pulgar cabeceou na primeira trave e o goleiro espalmou. Ataque contra defesa nos primeiros minutos de bola rolando, com o adversário postado todo atrás para impedir as investidas rubro-negras.

Aos 10’, uma grande oportunidade foi criada pelo Fla. Léo Pereira lançou para Arrascaeta, que saiu cara a cara com o goleiro e chutou em cima dele. No rebote, Gerson chutou para fora. Mas a arbitragem já marcava o impedimento na jogada. Em seguida, a zaga boliviana afastou mal, e Gerson bateu para defesa de Lampe. Na sobra, Arrascaeta mandou em direção ao gol, mas Sagredo conseguiu salvar em cima da linha.

Com amplo domínio da posse de bola, o Mais Querido seguia trocando passes no campo de ataque em busca de encontrar espaço na defesa adversária. E isso aconteceu aos 29’, quando o Mengão abriu o placar! Em bela triangulação, Arrascaeta tocou para Pedro, que ajeitou no peito e lançou para Luiz Araújo. O camisa 7 saiu cara a cara com o goleiro e bateu no cantinho para fazer 1 a 0.

Pouco depois do time rubro-negro ter feito o gol, Pedro partiu no mano a mano em contra-ataque, ganhou na velocidade, mas acabou sentindo a posterior da coxa. Gabi entrou em seu lugar. No último lance da primeira etapa, De La Cruz ficou com a sobra na entrada da área e tocou para Ayrton Lucas cruzar na cabeça de Léo Pereira. O goleiro fez a defesa. Vantagem mínima a favor do Flamengo.

Na volta para o segundo tempo, a equipe rubro-negra passou a pressionar mais a saída de bola do Bolívar para forçar o erro do adversário. Aos 9’, Ayrton Lucas chegou bem na linha de fundo e cruzou na área. Arrascaeta cabeceou para o chão, a bola quicou e bateu no travessão antes de sair.

Aos 18’, Arrascaeta conseguiu evitar a saída de bola, driblou o zagueiro e cruza rasteiro para Gabi, que tentou de letra, mas foi bloqueado na pequena área. O Fla seguiu no ataque pressionando. Aos 30’, Ayrton Lucas cruzou na área e Carlinhos cabeceou para grande defesa de Lampe.

O Flamengo tentava de todas as maneiras chegar ao segundo gol, mas não conseguia furar o bloqueio feito pelo Bolívar. De tanto insistir, o Mengão marcou o segundo gol aos 44’! Luiz Araújo cobrou escanteio na área e Léo Pereira subiu de cabeça para balançar as redes: 2 a 0. Fim de jogo no Maraca!

O Rubro-Negro leva a vantagem de poder perder por até um gol de diferença na altitude de La Paz que estará classificado para as quartas da Libertadores.

Flamengo

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Carlinhos), De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Pedro (Gabi).

Técnico: Tite.

Bolívar

Lampe; Jesús Sagredo, Orihuela, Anderson Jesus e José Sagredo; Justiniano (Ervin Vaca), Saucedo e Ramiro Vaca; Oviedo, Bruno Sávio (Granell) e Fábio Gomes (Yomar Rocha).

Técnico: Flavio Robatto.

Ficha técnica

Flamengo 2x0 Bolívar – Jogo de ida das Oitavas de Final da Libertadores

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 15/08/2024 às 21h30

Público e renda: 65.381 / R$ 3.057.608,00

Arbitragem: Wilmar Roldan (COL), Jhon Leon (COL) e David Fuentes (COL)

Cartões amarelos: Justiniano (BOL), Erick Pulgar (FLA) e De La Cruz (FLA)

Gols: Luiz Araújo (29’1ºT) e Léo Pereira (44’2ºT).