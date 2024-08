Botafogo vence Palmeiras no Niltão lotado e fica em vantagem nas oitavas da Libertadores

Publicado em 14/08/2024 às 23:22

Alterado em 15/08/2024 às 08:08

Com um primeiro tempo movimentadíssimo, o Botafogo derrotou o Palmeiras por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (14/8), com o Estádio Nilton Santos lotado, e saiu em vantagem nas oitavas de final da Libertadores-2024. Luiz Henrique e Igor Jesus fizeram os gols alvinegros, com Maurício descontando.

O Glorioso agora joga por um empate na partida de volta, quarta-feira que vem (21/8), no Allianz Parque, para enfrentar São Paulo ou Nacional-URU nas quartas. Se o Palmeiras – que perdeu um jogo de Libertadores depois de 17 jogos – vencer por um gol de diferença, a vaga será definida nas cobranças de pênalti.

O jogo

A partida começou um pouco perigosa, com o Palmeiras buscando as bolas longas, mas o Botafogo foi quem tinha a iniciativa. O Glorioso já teve uma grande chance aos seis minutos, quando Bastos lançou, Luiz Henrique ganhou de Murilo na corrida, deixou Gustavo Gómez no chão e finalizou de frente para o gol, mas para fora. Uma oportunidade de ouro.

Oito minutos depois, o mesmo Luiz Henrique recebeu de Thiago Almada e obrigou Weverton a fazer grande defesa, mas o bandeirinha deu impedimento. O gol estava maduro e saiu aos 21: Igor Jesus cruzou na área de forma precisa e Luiz Henrique, como uma flecha, cabeceou e abriu o placar para o Botafogo em 1 a 0.

Era só controlar, mas o Botafogo acabou vacilando. Aos 32 minutos, John demorou a quebrar a bola, o Palmeiras retomou, Rony tocou de cabeça e Maurício chutou, o goleiro ainda tentou defender no chão, mas não conseguiu: 1 a 1. Ainda bem que, aos 38, o Glorioso voltou a marcar. Marlon Freitas enfiou, Igor Jesus girou em cima de Vitor Reis e, quase sem ângulo, finalizou e vazou Weverton, fazendo 2 a 1.

O segundo tempo foi menos acelerado. O Botafogo até produziu para tentar ampliar, mas sem muito ímpeto. Aos 14 minutos, Savarino recebeu na esquerda, entrou na área, limpou Gómez, mas chutou por cima. Três minutos depoois, Almada cruzou na área e Marlon Freitas cabeceou para defesa tranquila de Weverton.

Depois dos 25 minutos, o Palmeiras buscou pressionar mais, mas a defesa do Botafogo se portou muito bem e não deixou a bola chegar com perigo ao gol defendido por John. Na parte final, o Glorioso controlou mais o relógio e segurou a vantagem para a partida de volta, semana que vem, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 PALMEIRAS

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 14/8/2024 – 21h30

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horácio Ferreiro (URU)

VAR: Cristhian Ferreyra (URU)

Renda e público: R$ 1.775.401,25 / 36.394 pagantes / 38.848 presentes

Cartões amarelos: Igor Jesus, Cuiabano e Tiquinho Soares (BOT); Flaco López, Raphael Veiga, Abel Ferreira e Estêvão (PAL)

Cartões vermelhos: –

Gols: Luiz Henrique 21’/1ºT (1-0), Maurício 32’/1ºT (1-1) e Igor Jesus 38’/1ºT (2-1)