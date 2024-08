Campeãs de tudo, Duda e Ana Patrícia conquistam o ouro no vôlei de praia em Paris 2024

Após 28 anos, o Brasil volta a ter uma dupla no lugar mais alto do pódio feminino da modalidade em Jogos Olímpicos

Publicado em 09/08/2024 às 18:50

Alterado em 09/08/2024 às 19:52

A dupla Duda e Ana Patrícia se sagrou campeã olímpica do vôlei de praia em Paris 2024. Nesta sexta-feira (09), aos pés da icônica Torre Eiffel, as brasileiras venceram as canadenses Melissa e Brandie no tie-break, por 2 sets a 1 (parciais de 26/24, 12/21, 15/10) para cravarem seus nomes no Olimpo e conquistarem o ouro na edição dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Eduarda Santos Lisboa e Ana Patrícia Ramos se tornaram a segunda dupla feminina brasileira a subir ao lugar mais alto do pódio na história dos Jogos Olímpicos. Agora, elas se juntam a Jackie Silva e Sandra Pires, campeãs em Atlanta 1996. Campeãs de tudo (Jogos Olímpicos da Juventude, Mundial, Jogos Pan-americanos), Duda e Ana, 28 anos depois da primeira conquista brasileira, somam o ouro olímpico a sua vitoriosa carreira.

Para chegar a esse topo, as brasileiras tiveram um jogo duro nesta sexta-feira, decidido na tensão do time-break. As duas equipes, inclusive, reeditaram o confronto da final dos Jogos Pan-americanos Santiago 2023. Na oportunidade, Duda e Ana Patrícia venceram as canadenses por 2 sets 0 para conquistarem o ouro da competição continental. No confronto desta sexta, a história se repetiu, com vitória das brasileiras na final olímpica.

O JOGO

Os primeiros pontos da partida demonstraram o equilíbrio dos dois times, mas as canadenses passaram a pressionar no saque e as brasileiras não conseguiram efetividade em seus ataques. As adversárias abriram seis pontos de vantagem (2 a 8) e Duda e Ana pediram tempo. Na sequência, o jogo se equilibrou e dois bloqueios seguidos de Ana Patrícia colocaram as brasileiras de volta na partida. Elas encostaram, viraram o placar (18 a 17) e o duelo ficou lá e cá, ponto a ponto. Mas Duda e Ana Patrícia foram mais eficientes e fecharam o primeiro set em 26 a 24.

Na segunda parcial, a partida continuou equilibrada até a metade do set, quando as canadenses se aproveitaram de uma leve instabilidade brasileira para tirarem uma vantagem de quatro pontos (11 a 15). Novamente, Duda e Ana pediram tempo para se reorganizarem, mas o time canadense aumentou o seu volume defensivo e a efetividade nos contra-ataques para abrirem distância no placar. As adversárias administraram o set e fecharam a parcial em 21 a 12.

Aí veio a tensão do tie-break, o set decisivo. As brasileiras começaram mais atentas e agressivas para pressionar o outro lado. Duda e Ana conseguiram abrir uma vantagem de três pontos (7 a 4) e, ponto a ponto, foram construindo uma distância no placar. As brasileiras se impuseram e num ataque de Ana Patrícia fizeram 15 a 10, 2 sets a 1 para se consagrarem campeãs olímpicas. (com Ascom/COB)