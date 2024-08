Classificado! Mengão supera Palmeiras no agregado e avança para as quartas da Copa do Brasil

Rubro-Negro é derrotado por 1 a 0, no Allianz Parque, mas se classifica por ter vencido jogo de ida por 2 a 0, no Maracanã

Publicado em 07/08/2024 às 22:16

Alterado em 08/08/2024 às 13:07

O Palmeiras chegou a marcar o segundo gol com Flaco López. Mas após revisão no VAR, o árbitro marcou impedimento do atacante alviverde para alívio dos mais de 40 milhões de rubro-negros Foto: Gilvan de Souza / CRF

Rômulo Paranhos - Rumo às quartas! Na noite desta quarta-feira (7), o Flamengo acabou perdendo para o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, mas garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, no Maracanã. Agora, o Mengão aguarda o sorteio para saber seu adversário na próxima fase.

O jogo

Precisando marcar gols, o Palmeiras começou a partida indo para cima do Flamengo, como já era esperado. A pressão inicial resultou no gol da equipe alviverde aos oito minutos com Vitor Reis, de cabeça. Num primeiro momento, a assistente marcou o impedimento, mas após revisão no VAR, Daronco confirmou o gol: 1 a 0.

Aos poucos, o Flamengo foi conseguindo conter a pressão inicial do adversário e passou a ficar um pouco mais com a posse de bola. Por volta dos 30’, Arrascaeta fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro na área para Gerson. O camisa 8 foi derrubado dentro da área em lance duvidoso.

Nos minutos finais da etapa inicial, o Rubro-Negro passou a dominar a posse de bola no campo ofensivo. Aos 45’, Luiz Araújo recebeu na direita da área, fez uma ginga de corpo e bateu no canto. Weverton fez a defesa. Os donos da casa foram para o intervalo com um gol de vantagem.

No segundo tempo, o técnico Tite voltou com David Luiz no lugar de Luiz Araújo. O Palmeiras seguiu no ataque, enquanto o Flamengo ajustava a marcação e se defendia atrás. Aos 16’, Erick Pulgar recebeu na frente da área e bateu no canto para fora.

O Palmeiras chegou a marcar o segundo gol com Flaco López. Mas após revisão no VAR, o árbitro marcou impedimento do atacante alviverde para alívio dos mais de 40 milhões de rubro-negros. Os donos da casa seguiram buscando o ataque e o time rubro-negro tentava administrar o resultado.

O árbitro deu oito minutos de acréscimos, e o Mengão conseguiu segurar a pressão do Palmeiras, saindo de campo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos, Flamengo!

Flamengo

Matheus Cunha; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Allan (Léo Ortiz), Erick Pulgar e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Gerson, Luiz Araújo (David Luiz) e Pedro.

Técnico: Tite.

Palmeiras

Weverton; Gustavo Gómez, Vitor Reis e Murilo; Mayke (Marcos Rocha), Aníbal Moreno (Richard Ríos), Raphael Veiga (Lázaro), Felipe Anderson (Gabriel Menino) e Caio Paulista (Vanderlan); Rony e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica

Palmeiras 1x0 Flamengo – Jogo de volta das Oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Allianz Parque, São Paulo

Data e horário: 07/08/2024 às 20h

Arbitragem: Anderson Daronco (RS), Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Maira Mastella Moreira (RS)

Cartões amarelos: Allan (FLA), Pedro (FLA), David Luiz (FLA)

Cartão vermelho: Abel Ferreira (PAL)

Gol: Vitor Reis (8’1ºT).

(com Ascom/Famengo)