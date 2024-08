Com 50 mil no Maracanã, Fluminense vence o Bahia pelo Brasileirão

Vitória garantida com gol de Kauã Elias levou o Tricolor a 20 pontos na competição

Publicado em 04/08/2024 às 18:55

Alterado em 05/08/2024 às 08:03

O Fluminense venceu o Bahia por 1 a 0, neste domingo (4), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais de 50 mil torcedores empurrando a equipe no Maracanã, os tricolores corresponderam em campo controlando a partida e imprimindo grande volume de jogo. Kauã Elias foi o responsável por decidir a partida e fazer a torcida entoar canto em celebração aos Moleques de Xerém.

Com a vitória, o Tricolor chegou a 20 pontos na competição e assumiu a 17ª colocação na tabela de classificação.

O time comandado por Mano Menezes volta a campo na quarta-feira (7), quando enfrenta o Juventude, às 21h30, no Maracanã, pelo segundo jogo da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Após ser superado por 3 a 2 na casa do adversário, a equipe busca reverter o placar para garantir a classificação para as quartas de final da competição.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense se impôs em campo logo nos primeiros minutos de jogo e chegou a balançar a rede com Kauã Elias aos 13, quando o atacante recebeu lançamento de Diogo Barbosa e bateu cruzado e rasteiro no canto. Porém, o impedimento foi assinalado. O Tricolor seguiu pressionando o adversário, com marcação alta e grande volume de jogo. Aos 28, Kevin Serna recebeu de Samuel Xavier na entrada da área, bateu colocado e a bola saiu próxima à trave.

Aos 31 minutos, Ganso cobrou escanteio e a bola ficou novamente com Serna, que mandou uma pancada de primeira, mas a defesa conseguiu o desvio. Aos 41, Martinelli atravessou o campo e achou Diogo Barbosa, que deixou Serna de frente para o gol, porém, com marcação próxima, o colombiano não pegou bem na bola e o goleiro fez a defesa. Aos 44, Samuel Xavier cruzou e Kauã Elias, de cabeça, abriu o placar no Maracanã.

SEGUNDO TEMPO

No primeiro minuto da segunda etapa, Martinelli lançou Arias na área e o colombiano tocou para Samuel Xavier, que bateu para defesa do goleiro. Aos 3, Serna avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro na área, Arias chegou para concluir e o goleiro fez grande defesa. Aos 10, o Tricolor roubou a bola no meio de campo, Kauã Elias avançou até a área e rolou para Arias finalizar, mas a bola subiu demais.

Aos 23 minutos, Kauã Elias recebeu de Arias na entrada da área e, com chute rasteiro, buscou o canto do goleiro, que conseguiu a defesa. Aos 29, Alexsander roubou a bola, tabelou com Arias e encontrou Keno na área. O atacante tentou o chute colocado e mandou pela linha de fundo. Aos 41, Keno voltou a aparecer ao cruzar na área e Antônio Carlos cabecear por cima. Aos 44, Keno, pela esquerda, bateu cruzado e o goleiro fez a defesa.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - 21ª rodada

04/08/2024, 16h – Maracanã

Fluminense (1)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Alexsander) e P.H. Ganso (John Kennedy); Kevin Serna (Lima), Jhon Arias e Kauã Elias (Keno). Técnico: Mano Menezes

Bahia (0)

Marcos Felipe; Gilberto (Santi Arias), Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Caio Alexandre (Carlos De Pena), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Everaldo (Thaciano), Biel (Rafael Ratão) e Luciano Rodríguez (Cauly). Técnico: Rogério Ceni

Gol: Kauã Elias (44’ 1T) (FLU)

Cartões amarelos: Diogo Barbosa, Thiago Santos, Thiago Silva (FLU); Carlos De Pena e Cauly (BAH)

Arbitragem: Davi Oliveira Lacerda, auxiliado por Leone Rocha e Douglas Pagung

(com Ascom/Fluminense)