Surfistas brasileiros aproveitam dias sem ondas e se preparam para as semifinais dos Jogos Olímpicos

Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb voltam a competir na próxima segunda-feira, dia 5, em Teahupo´o, no Taiti

Publicado em 04/08/2024 às 10:34

Alterado em 04/08/2024 às 10:34

O anúncio oficial neste sábado, dia 3, de que as baterias do surfe dos Jogos Olímpicos Paris 2024 estão suspensas alterou o planeamento dos dois atletas do Time Brasil classificados para as semifinais da competição. Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb terão agora mais dois dias para se prepararem para a fase decisiva do evento, que já tem data marcada para o dia 5, último dia oficial da janela de competições. O horário das baterias ainda será confirmado pela organização dos Jogos.

Adiamentos por más condições das ondas já fazem parte da rotina dos aletas de surfe ao longo da temporada. Por isso, tanto Medina quanto Tati já estão habituados com a situação e possuem bastante experiência para lidar da melhor maneira e se preparar para enfrentar esses momentos de espera.

“Realmente não é fácil esperar, especialmente sendo na semifinal, mas faz parte do nosso esporte. Já estamos acostumadas com isso e agora é só se preparar mentalmente e fisicamente para segunda-feira. Não há muito o que fazer, a não ser se adaptar da melhor forma e ir com tudo. Sinto um pouco de ansiedade, mas sei que isso não está no meu controle e que só posso controlar o que faço durante a bateria. Estou super confiante com o meu surfe, especialmente nessa onda, então se Deus quiser vai dar tudo certo. Já estou bem orgulhosa de mim mesma, mas tem mais pela frente”, afirmou Tati Weston-Webb, que enfrentará Brisa Hennessy, da Costa Rica, por um lugar na final olímpica.

O dia sem competições não foi motivos para os brasileiros ficarem sem surfar. Nos períodos da manhã e da tarde. Gabriel e Tati treinaram no mar para manter o contato com a água. Também realizaram treinamentos físicos e exercícios de alongamento. Para passar o tempo livre e diminuir a ansiedade, os atletas procuraram se distrair com divertidos duelos de pingue-pongue, leitura e até gravação de conteúdo para as redes sociais. Para Tatiana, também foi possível se conectar com a cultura. Ela participou de uma oficina em que pôde fazer uma coroa de flores típica da região e uma pintura em homenagem a Terahupo´o.

Apesar do fuso horário de 12 horas atrás de Paris, a torcida pelos atletas do Time Brasil nos Jogos Olímpicos também faz parte da programação. As medalhas da ginástica artística, do judô e a vitória do Brasil contra a França no futebol feminino renderam muitas comemorações dos surfistas.

“Estou aproveitando intensamente cada momento destes Jogos Olímpicos aqui em Teahupo´o. Eu amo esse lugar e toda essa energia me faz muito bem. Estamos com uma estrutura incrível aqui na casa do Time Brasil e num clima muito bom entre todos. Temos que saber lidar com esses momentos sem onda, que fazem parte da rotina do surfe. Eu procuro não pensar muito e viver o momento presente. Agora é a reta final. Faltam duas baterias e vai dar tudo certo”, comentou Gabriel Medina. Nas semifinais, ele enfrentará o australiano Jack Robinson.

Nestes momentos sem competições, a estrutura oferecida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) aos atletas faz ainda mais diferença. Dentro da base exclusiva do Time Brasil no Taiti, montada em uma pousada a poucos metros do local de onde saem os barcos para o pico de Teahupo´o, os atletas tem à disposição serviços de performance e privacidade. A estrutura possui equipamentos de preparação física, além de profissionais de fisioterapia e atendimento médico. As refeições feitas por uma equipe de cozinheiros local é um sucesso à parte. Ao redor da mesa, os atletas ser reúnem para momentos de resenha e descontração. A presença de familiares em horários determinados também aumenta a sensação de conforto e acolhimento.

O domingo, dia 4, será mais um dia sem competições no Taiti. As baterias semifinais serão disputadas na segunda-feira, ainda sem horário confirmado. Uma nova chamada oficial na manhã de segunda no Taiti anunciará quando se iniciarão as disputas. (com Ascom/COB)