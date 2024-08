Botafogo goleia Atlético-GO e volta à liderança do Brasileirão

...

Publicado em 03/08/2024 às 21:59

Alterado em 04/08/2024 às 06:22

Com uma atuação de gala de Luiz Henrique, o Botafogo goleou o lanterna Atlético-GO por 4 a 1 na noite deste sábado (3/8), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e voltou à liderança do Campeonato Brasileiro. O Glorioso, agora com 43 pontos, viu o rival Flamengo perder para São Paulo no Morumbis e ficar estagnado com 40 (veja a classificação no fim do texto).

O resultado, que contou com os primeiros gols de Igor Jesus e Óscar Romero com a camisa alvinegra, encerrou uma sequência de três partidas do Fogão sem vencer na temporada. O Glorioso vai com moral renovada para a partida de volta contra o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, em Salvador.

O jogo



A partida em Goiânia começou mais mascada, com as duas equipes marcando mais e se estudando. O Botafogo tinha mais a bola e tentava chegar. E conseguiu furar a defesa adversária aos 20 minutos. Luiz Henrique fez a jogada pela direita e cruzou, Igor Jesus cabeceou no segundo pau, Pedro Rangel espalmou e Carlos Alberto conferiu no rebote: 1 a 0.

Depois do gol, o Botafogo se fechou um pouco mais e o Atlético-GO veio para cima. Aos 30 minutos, Luiz Felipe chegou a assustar, de cabeça. O time da casa não parecia próximo do gol, até que o VAR apareceu. Igor Junio Benevenuto chamou para revisão de um pisão sem querer de Cuiabano em Maguinho, que demorou uns 15 minutos para cair. E o árbitro Felipe Fernandes de Lima deu. Campbell bateu e empatou.

O Botafogo ainda poderia ter ido para o intervalo ganhando. Aos 49 minutos, Carlos Alberto arrancou desde o campo de defesa, ganhou do adversário no corpo, superou copos d’água, microfone, fio, Vagner Mancini, a bandeirinha Fernanda Nandrea e partiu livre em direção ao gol, mas, na hora de finalizar, acabou demorando e chutando em cima do goleiro. Uma grande chance desperdiçada numa grande jogada.

O segundo tempo teve mais iniciativa do Botafogo, mas com muitas dificuldades para criar. As jogadas saíam mais nos pés de Luiz Henrique. Aos 19 minutos, o camisa 7 fez ótima jogada pelo lado direito e tocou no meio, Óscar Romero chutou colocado de fora da área e Pedro Rangel defendeu com tranquilidade.

Pouco depois, o Glorioso voltou a ficar à frente. Óscar Romero cobrou um “miniescanteio”, a zaga do Atlético-GO afastou, Cuiabano pegou o rebote e acertou um lindo chute na trave, mas Igor Jesus aproveitou a sobra e tocou para o gol vazio, marcando pela primeira vez com a camisa alvinegra: 2 a 1.

E teve tempo para mais. Luiz Henrique, sempre ele, invadiu a área e foi derrubado por Gonzalo Freitas. Pênalti claro, marcado no campo. Na sequência, o camisa 7 ainda riu na cara do rival e levou amarelo. Óscar Romero bateu no meio do gol e fez 3 a 1. Cinco minutos depois, no contra-ataque, Igor Jesus tocou no meio e Luiz Henrique foi derrubado por Maguinho. Desta vez foi o próprio Pantera cobrando: 4 a 1. Que jogador!

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 4 BOTAFOGO

Estádio: Antônio Accioly

Data-Hora: 3/8/2024 – 20h

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa/MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

Renda e público: R$ 388.790,00 / 7.216 pagantes / 8.618 presentes

Cartões amarelos: Guilherme Romão, Adriano Martins e Campbell (ACG); Igor Jesus, Allan, Luiz Henrique e Artur Jorge (BOT)

Cartões vermelhos: Janderson 47’/2ºT (ACG); Tchê Tchê 47’/2ºT (BOT)

Gols: Carlos Alberto 20’/1ºT (0-1), Campbell 42’/1ºT (1-1), Igor Jesus 23’/2ºT (1-2), Óscar Romero 35’/2ºT (1-3) e Luiz Henrique 42’/2ºT (1-4)

ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas (Alejo Cruz 27’/2ºT) e Shaylon (Janderson 21’/2ºT); Campbell, Emiliano Rodríguez (Hurtado 27’/2ºT) e Luiz Fernando – Técnico: Vagner Mancini.

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano (Marçal 27’/2ºT); Danilo Barbosa (Marlon Freitas 14’/2ºT), Allan (Tchê Tchê 20’/2ºT) e Kauê (Óscar Romero – Intervalo); Luiz Henrique, Igor Jesus e Carlos Alberto (Matheus Martins 27’/2ºT) – Técnico: Artur Jorge.