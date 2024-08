Djokovic elimina Musetti e fará final olímpica com Alcaraz

Sérvio bateu o oponente italiano por 2 sets a 0

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 2 do mundo, derrotou nesta sexta-feira (2) o italiano Lorenzo Musetti e disputará pela primeira vez na carreira uma final de Jogos Olímpicos.

Diante do 16º colocado do ranking mundial, Djoko fez um jogo imponente e aplicou 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

O confronto durou quase duas horas.



O atleta se irritou no meio do jogo com o árbitro, que o advertiu pela demora nos saques, e com sua própria comissão técnica.



Djokovic, que nunca havia passado das semifinais em Jogos, vai encarar o espanhol Carlos Alcaraz na grande final olímpica, agendada para acontecer no próximo domingo (4). (com Ansa)