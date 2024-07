Mengão vence Atlético-GO no Maraca e reassume a liderança do Brasileirão

Pedro e Arrascaeta marcaram os gols do triunfo rubro-negro por 2 a 0. Mais Querido soma 40 pontos na tabela de classificação.

Publicado em 28/07/2024 às 18:04

Alterado em 28/07/2024 às 19:09

Rômulo Paranhos - Na abertura do returno do Brasileirão, o Flamengo manteve o ótimo aproveitamento dentro de casa e venceu o Atlético-GO por 2 a 0, na tarde deste domingo (28), no Maracanã. Pedro e Arrascaeta balançaram as redes para o Mengão, que reassumiu a liderança do campeonato com 40 pontos e um jogo a menos.

Agora, o Mais Querido vira a chave e foca na partida da próxima quarta-feira (31) contra o Palmeiras, pelas oitavas da Copa do Brasil.

O jogo

A partida começou com o Flamengo tocando a bola em busca de espaço para entrar na defesa do Atlético-GO, que estava bem fechada. O time rubro-negro dominava as ações, até que aos 18’, abriu o marcador com o artilheiro do Brasileirão! Após escanteio curto, Arrascaeta cruzou na primeira trave, Erick Pulgar deixa a bola passar e Pedro marca seu décimo gol no campeonato: 1 a 0.

Em vantagem, o Mengão seguiu buscando o ataque, e por pouco, não marcou o segundo aos 22’. Varela cruzou na área, o goleiro saiu mal do gol e Ayrton Lucas emendou de primeira. A defesa fez o corte. Aos 31’, outra boa chegada da equipe rubro-negra. Luiz Araújo cruzou na área e Varela cabeceou muito perto da trave esquerda do goleiro.

O Atlético-GO tentou uma pressão no fim da primeira etapa para buscar o empate, mas o Fla conseguiu segurar e foi para o intervalo com a vantagem. Com o resultado parcial, o Mais Querido vai retomando a liderança do Brasileirão.

Logo no primeiro lance do segundo tempo, Matheus Cunha fez uma ótima defesa e salvou o Flamengo de tomar o empate. O Atlético-GO apertou a marcação e dificultava a saída de bola rubro-negra.

Até que aos 15’, o Mengão conseguiu escapar da marcação adversária para ampliar a vantagem com Arrascaeta! Erick fez boa jogada pelo meio e tocou para Ayrton Lucas rolar para o uruguaio, que ajeitou o corpo e bateu no cantinho para marcar o segundo. A Nação Rubro-Negra vai à loucura no Maraca!

Com esse gol, o camisa 14 chega a 57 em Brasileiros e se torna de forma isolada o segundo maior artilheiro estrangeiro da história da competição, atrás apenas de Petkovic, com 83.

Com uma vantagem mais confortável, o técnico Tite promoveu várias substituições na equipe, até para poupar alguns atletas visando o jogo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

Por muito pouco, o Mengão não fez o terceiro no finalzinho. Viña cruzou rasteiro de primeira, a bola passou por Gabi e foi até Carlinhos. O atacante escorou e o goleiro fez grande defesa. Fim de jogo no Maraca com vitória do Flamengo, que volta a liderar o Brasileirão.

Flamengo

Matheus Cunha; Varela (Wesley), David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Viña); Erick, Gerson e Arrascaeta (Gabi); Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves) e Pedro (Carlinhos).

Técnico: Tite.

Atlético-GO

Pedro Rangel; Roni (Yony González), Adriano Martins, Pedro Henrique e Rodallega; Gonzalo Freitas, Rhaldney (Lucas Kal) e Baralhas (Shaylon); Janderson (Maguinho), Hurtado (Derek) e Luiz Fernando.

Técnico: Vagner Mancini.

Ficha técnica

Flamengo 2x0 Atlético-GO – 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã-RJ

Data e horário: 28/07/2024 às 16h

Público e renda: 61.883 / R$ 3.365.745

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC), Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)

Cartões amarelos: Hurtado (ACG), Erick Pulgar (FLA), Pedro Henrique (ACG), Luiz Araújo (FLA) e Pedro (FLA)

Gols: Pedro (18’1ºT) e Arrascaeta (15’2ºT).