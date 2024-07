William Lima vai para a semifinal no judô e Larissa Pimenta disputa a repescagem

Brasileiros seguem na luta por medalhas no judô e William Lima está classificado para a semifinal. Larissa Pimenta pode buscar o bronze

Publicado em 28/07/2024 às 08:30

Alterado em 28/07/2024 às 10:47

O Brasil está muito vivo na briga por medalhas na categoria meio-leve de judô nos Jogos Olímpicos Paris 2024. No segundo dia de disputas na Arena Champs de Mars, William Lima (66kg) garantiu a vaga na semifinal, enquanto Larissa Pimenta (52kg) ainda busca o bronze na repescagem depois de ser derrotada nas quartas.

William Lima pegou um adversário muito duro na primeira luta, Sardor Nurillaev, bronze no Campeonato Asiático e prata no Grand Slam de Tbilisi em 2024. Ele venceu por waza-ari. Foi uma luta muito amarrada, com o uzbeque tentando levar para o solo a maior parte do tempo. O brasileiro soube se defender bem e achou um golpe quase no final da luta para avançar de fase.

Nas oitavas, William enfrentou Serdar Rahimov, do Turcomenistão. Com apenas 2’39” de luta, o adversário tomou três punições por falta de combatividade e foi eliminado da luta.

Nas quartas, William venceu luta emocionante contra o mongol Baskhuu Yondonperenlei com um waza-ari no golden score. Agora, ele enfrenta Gusman Kyrgyzbayev (CAZ).

Larissa Pimenta estreou contra Djamila Silva, de Cabo Verde, vice-campeã africana. A brasileira conseguiu encaixar a chave-de-braço e obrigou a caboverdiana a desistir do combate, vitória por ippon.

No combate seguinte, Pimenta enfrentou a britânica Chelsie Giles, prata no Grand Slam de Paris e no Grand Slam de Antalya neste ano, medalhista olímpica com o bronze em Toquio 2020 e vice-campeã mundial em 2022. Pimenta não deu chances pra adversária, dominou a luta colocando mais golpes e forçou duas punições à adversária por falta de combatividade. Pressionada, a britânica tentou acelerar os golpes no golden score e, no contra-ataque, Larissa conseguiu um waza-ari, encerrando o combate.

Nas quartas de final, enfrentou Amandine Buchard e toda a torcida da Arena Champs de Mars, incluindo o Presidente da França, Emanuele Macron. Ela acabou sendo superada depois que a francesa conseguiu a imobilização durante o golden score e foi para a repescagem lutar pelo bronze.

O bloco final começa às 11h no horário de Brasília. (com Ascom COB)