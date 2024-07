Medina e Chumbinho avançam na estreia do surfe dos Jogos Olímpicos Paris 2024

Filipe Toledo também entrou na água de Teahupo´o e disputará a repescagem neste domingo

Publicado em 28/07/2024 às 05:56

Alterado em 28/07/2024 às 10:33

Depois de uma longa espera, o surfe mundial viveu neste sábado, 27, um dia histórico. As ondas clássicas da praia de Teahupo´o, no Taiti, são oficialmente olímpicas. Em um dia de forte calor e ondas de até 3,5 metros (4 a 6 pés), teve início as disputas masculinas do surfe dos Jogos Olímpicos Paris 2024. E o Brasil, que tem a maior equipe entre todas do torneio, começou com tudo. Gabriel Medina e João “Chumbinho” Chianca venceram suas respectivas categorias e avançaram direto para o terceiro round, enquanto Filipe Toledo ficou em segundo na sua bateria e disputará a repescagem neste domingo, dia 28.

Gabriel Medina, que possui um espetacular retrospecto em Teahupo´o, confirmou favoritismo e venceu com tranquilidade sua bateria. O brasileiro somou 13.50 pontos (7.17 + 6.33) superando Conor O´Leary (9.93), do Japão, e Bryan Perez (7.53), de El Salvador. O tricampeão mundial e duas vezes vencedor de etapas do Circuito Mundial no Taiti está classificado diretamente para a terceira fase da competição, que reúne 24 surfistas.

“Estou felizão. Primeiro round feito e vamos para a próxima. Tive que usar uma estratégia de prioridade. Consegui duas ondas boas no começo e depois fui mais controlando a bateria. O surfe também é feito disso. Fico feliz de ter passado em primeiro na minha primeira bateria. Vamos para o próximo round”, afirmou Medina, que nos últimos 10 anos, 2014 a 2024, avançou às semifinais em todas as edições do campeonato em Teahupoo. Foi à decisão em seis e conquistou o título duas vezes.

“Já faz alguns anos que venho para este lugar e tive bons resultados aqui. Tenho me mantido bem, física e mentalmente. Se conseguir manter assim, vou durar ainda no circuito mundial, quem sabe até na próxima Olimpíada, mas foco no passo-a-passo. Estou feliz com a minha vida hoje. As coisas acontecem naturalmente, você vai sentindo e vivendo. Estou feliz onde estou”, descreveu Medina.

Quem também avançou direto para o terceiro round foi João Chianca. Chumbinho, como é mais conhecido, está em plena forma depois de um grave acidente no fim do ano passado, que o fez ficar de fora das competições durante quase todo o semestre. O jovem de 23 anos é um especialista nas ondas tubulares de Teahupo´o e mostrou que pode ser um candidato à medalha. Na estreia, o brasileiro somou 10.07 (5.67 + 4.40), enquanto Ramzi Boukhiam, do Marrocos fez 9.76 (4.93 + 4.83) e Billy Stairmand, da Nova Zelândia, ficou em terceiro com 5.53 (3.33 + 2.20).

“O mais importante é realmente a nossa performance. Venho para este lugar e grande parte do público brasileiro, e das pessoas que me conhecem, sempre me apontam como favorito nessas condições. O que tenho feito para me acalmar é me concentrar ao máximo para chegar lá e conseguir explorar todo o meu potencial. Todos nós somos favoritos, todos temos grandes condições, tanto competitivas quanto em habilidades dentro dessa onda, mas acredito que somente alguns conseguem aproveitar aqueles 30 minutos para realmente dar o seu melhor e atingir o máximo do seu potencial e da sua performance. Então, espero que este evento seja longo e que eu possa explorar meu potencial e minha performance dentro dessas baterias”, destacou Chianca, que conta com a torcida especial dos pais no Taiti.

Primeiro brasileiro a cair na água no dia, Filipe Toledo encarou uma bateria com poucas ondas. O surfista natural de Ubatuba ficou na segunda colocação e agora terá que disputar a repescagem, marcada para o domingo, dia 28. O bicampeão mundial pegou uma boa onda e teve nota 6.23, mas sua segunda onda foi de apenas 1.40. O vencedor da bateria foi Alonso Correa, do Peru, que pegou um belo tubo no início, considerado uma nota 8.50 pelos juízes. No total, ele ficou com 14.33. O japonês Kanoa Igarashi pegou apenas uma onda e fez 4.17 pontos.

“Os primeiros cinco, dez minutos da bateria foram cruciais. Eu cometi um erro na primeira onda, achando que seria uma boa, mas ela acabou se espalhando um pouco. Isso me deixou sem prioridade para as ondas que vieram depois, que o adversário pegou. Um erro que não podemos cometer, né? E vimos o quanto é importante começar bem a bateria. Teve uma segunda onda também em que eu caí. Ela era um pouco menor, mas teve um tempo até mais longo. Eu acabei caindo. Se eu tivesse completado, teria sido uma outra boa nota. Consegui um 6,20 e voltei para a bateria, precisando de uma só onda. Mas o mar parou completamente, não veio mais nenhuma onda, tanto que nem o adversário, nem eu pegamos mais nada. Mas é isso. A vida continua. Tenho mais uma chance”, projetou Filipinho.

O treinador-chefe da equipe brasileira nos Jogos Olímpicos, Paulo Moura, analisou a estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos de forma positiva.

“Foi muito importante esse primeiro round para os brasileiros, principalmente para o Gabriel e o João. O Gabriel deu um passo à frente, já está no terceiro round. A vitória do João foi importantíssima porque ele tinha uma posição de classificação ruim, era o penúltimo cabeça de chave, e agora já está entre os oito primeiros do seeding, né? Então ele já é cabeça de chave, como chamamos”, detalhou Paulo, que também elogiou o desempenho de Toledo nas ondas do Taiti.

“O Filipe surfou bem. Eu conversei com ele e não considero uma derrota do Filipe. Ele só teve uma onda na bateria, as condições realmente estão um pouco difíceis, pois demora muito tempo para as ondas chegarem, então não se pode deixar as oportunidades passarem. Mas posso dizer que foi muito positivo esse primeiro round para o Brasil”, finalizou o treinador.

Neste sábado ainda temos as brasileiras Tainá Hinckel, Luana Silva, Tatiana Weston-Webb nas águas a partir de 20h36 (horário de Brasília). (com Ascom COB)