Sob chuva, Paris abre Jogos com desfile inédito pelo Rio Sena

Cerimônia de abertura das Olimpíadas celebrou a diversidade

Publicado em 26/07/2024 às 18:43

Alterado em 26/07/2024 às 20:17

Com um formato inédito, a cidade de Paris realizou na tarde desta sexta-feira (26) a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, com o desfile das 205 delegações participantes sob as águas e performances de artistas às margens do rio Sena.

Sob chuva, o evento começou com a apresentação de um vídeo de abertura, no qual o ex-jogador francês Zinedine Zidane carrega a tocha olímpica por Paris antes de que ela chegue à pira olímpica.

Na sequência, as delegações cruzaram o Rio Sena, com a Grécia, precursora dos Jogos Olímpicos, abrindo os caminhos das águas, seguida da embarcação com atletas refugiados, provenientes de 11 países diferentes.



Já Afeganistão, África do Sul, Albânia, Argélia e Alemanha dividiram o mesmo barco. Após a passagem do primeiro grupo, a cantora Lady Gaga subiu ao palco improvisado na escadaria à margem do Sena com uma performance do clássico cabaret francês. Ela cantou "Mon truc en plumes", de Zizi Jeanmaire.



Logo depois, um novo grupo passou pelo rio, incluindo a delegação do Brasil, com 130 pessoas, incluindo 50 atletas.



Isaquias Queiroz e Raquel Cristina Kochhann carregaram a bandeira do país.



No intervalo do desfile sob as águas, uma nova apresentação com os bailarinos movendo-se no ritmo de um martelo simbolizou o trabalho de reconstrução da Catedral Notre-Dame, danificada por um incêndio em 15 de abril de 2019.



Outros destaques também foram a performance da icônica dança can can por 80 artistas do Moulin Rouge, do show de Aya Nakamura e a representação de um desfile de moda. Diversos modelos exibiram uma variedade de roupas e passaram pela passarela, que no final virou uma pista de dança.



Uma intensa apresentação de música com pessoas de todas as etnias e gêneros fizeram uma exibição de danças contemporâneas, em uma homenagem à diversidade.



Além disso, um vídeo mostrou um mascarado com a tocha passando pelo Museu de Orsay para celebrar a origem do cinema. Em seguida, foi exibido um curta dos Minions, personagens infantis do cinema, que se enrolaram para fugir de um roubo e acabam afundando o submarino em que estavam. Debaixo d'água foi revelado o objeto do roubo: a Monalisa, de Leonardo da Vinci.



Ainda sob as águas do rio Sena, a delegação israelense foi vaiada por alguns espectadores localizados entre a Ponte de Austerlitz e a Ponte de Sully. No entanto, as vaias foram rapidamente cobertas pelos aplausos da delegação italiana, gritando ''Itália! Itália!". No barco, junto com Itália e Israel, estavam também Islândia e Jamaica.



Depois da passagem da delegação francesa, uma apresentação de dança fez menção à União Europeia, e estrelas foram projetadas sobre a Torre Eiffel, que foi iluminada de azul.



Encerrado o desfile de barcos, o cavaleiro misterioso que leva a tocha olímpica atravessou o rio em cima de um cavalo de metal totalmente iluminado no cair da noite. Na sequência, a bandeira dos jogos foi hasteada no Trocadéro, enquanto o hino olímpico soou.



Após discursos de autoridades do Comitê Olímpico Internacional (COI), o presidente da França, Emmanuel Macron, fez seu rápido pronunciamento simbólico e declarou oficialmente abertos os Jogos Olímpicos de Paris.



Enquanto isso, o personagem mascarado reapareceu e entregou a tocha para Zidane. Logo depois, o ex-jogador passou ela ao tenista Rafael Nadal, que subiu em uma embarcação no Rio Sena.



Na lancha, o espanhol transferiu a tocha para a tenista multicampeã Serena Williams. Além deles, um dos maiores nomes da ginástica mundial, a romena Nadia Comaneci, também recebeu a tocha e, na sequência, passou para Carl Lewis, norte-americano do atletismo.



Ao longo do trajeto, a ex-tenista Amélie Mauresmo pegou a tocha e correu no calçadão ao redor do Sena, até chegar ao Museu do Louvre, onde passou o bastão para o ídolo do basquete Tony Parker.



O percurso continuou com vários outros atletas se unindo ao grupo até a pira olímpica, revelada na forma de um balão, ser acesa pelos multicampeões olímpicos Marie-José Perec e Teddy Riner. Paralelamente, a cantora Celine Dion surgiu no alto da Torre Eiffel e cantou em francês com muita emoção - ela que sofre de uma doença degenerativa grave - para finalizar a cerimônia com chave de ouro. (com Ansa)