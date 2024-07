Botafogo empata com São Paulo no Morumbis e fecha primeiro turno do Brasileirão na liderança

Publicado em 24/07/2024 às 21:35

Alterado em 25/07/2024 às 13:03

Em mais um grande jogo, o Botafogo saiu atrás, virou, mas caiu de rendimento no segundo tempo e acabou ficando no empate com o São Paulo em 2 a 2 nesta quarta-feira (24), no Morumbis, interrompendo uma sequência de cinco vitórias seguidas. O Glorioso segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos.

O resultado ainda não garante matematicamente o título simbólico do primeiro turno para o Botafogo, já que o Flamengo ainda pode alcançar os mesmos 40 pontos. O time rubro-negro teve um jogo adiado contra o Internacional, fora de casa, pela 17ª rodada, que ainda não tem data marcada pela CBF.

O jogo

O jogo começou a mil por hora. Logo aos três minutos, em lance discutível, o árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti de Bastos em Ferreirinha, após Marlon Freitas ser desarmado no meio. Lucas Moura foi para a cobrança, John acertou o canto, mas não conseguiu chegar: São Paulo 1 a 0.

Mas a reação alvinegra não tardou. Dois minutos depois Savarino cruzou da esquerda, Tiquinho Soares cabeceou e Welington bloqueou com o braço. O árbitro não viu, mas o VAR chamou e aí sim o pênalti foi marcado. O mesmo Tiquinho bateu com categoria, deslocando Rafael e deixando tudo igual em 1 a 1.

O São Paulo quase marcou de novo aos 20 minutos, com Lucas Moura aproveitando um rebote de escanteio e chutando com perigo. E, no lance seguinte, o Botafogo virou. Cuiabano desarmou Lucas, a jogada seguiu, Tiquinho deu passe açucarado e o próprio Cuiabano, como um atacante, invadiu a área e chutou cruzado: 2 a 1.

Já na parte final do primeiro tempo, o Botafogo ainda quase fez o terceiro. Luiz Henrique foi lançado por Marlon Freitas, ganhou de Alan Franco e Arboleda e chutou, mas Rafael conseguiu sair no abafa e bloquear a finalização. E ainda teve um lance de Savarino e Luiz Henrique contra um defensor do São Paulo, mas a defesa tricolor conseguiu se recompor e evitar o chute.

No segundo tempo, o São Paulo voltou muito melhor e dominou as ações. E conseguiu empatar aos 14 minutos: Lucas Moura enfiou, Ferreirinha saiu livre em velocidade e tocou na saída de John, que ainda consegui tocar com a perna, mas não evitar o gol do 2 a 2. E a pressão do time da casa, empurrado pela torcida, continuou.

Aos 18, John defendeu finalização de Welington. Depois, a jogada se desenrolou pela direita, Luciano rolou para trás e Ferreirinha, sozinho, de frente para o gol, escorou para fora, perdendo uma chance incrível (ainda bem). Quatro minutos depois, Luciano recebeu de Calleri e chutou forte, o estreante Allan se jogou de carrinho e a bola saiu com perigo.

Só aos 32 o Botafogo conseguiu chegar com mais perigo: Luiz Henrique fez um carnaval na área e chutou, Rafael espalmou e, na sobra, Cuiabano acabou chutando fraco. Os minutos finais ficaram mais truncados, e a grande partida no Morumbis terminou mesmo empatada em 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 2 BOTAFOGO

Estádio: Morumbis

Data-Hora: 24/7/2024 – 19h30

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Renda e público: R$ 3.155.055,00 / 53.244 presentes

Cartões amarelos: Rafinha, Alan Franco, Lucas Moura, Welington, Maxi Cuberas e Luciano (SAO); Gregore, Marlon Freitas, Cuiabano e Artur Jorge (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Lucas Moura 5’/1ºT (1-0), Tiquinho Soares 10’/2ºT (1-1), Cuiabano 21’/2ºT (1-2) e Ferreirinha 14’/2ºT (2-2)