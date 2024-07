Botafogo vence o Internacional e segue líder isolado do Brasileirão 2024

...

Publicado em 20/07/2024 às 20:27

Alterado em 20/07/2024 às 22:01

Quinta vitória seguida! O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0, neste sábado (20/7), no Estádio Nilton Santos, e chegou a 39 pontos na penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro-2024. O gol do líder isolado foi do atacante Luiz Henrique.

Como habitual, o Botafogo iniciou o jogo na pressão, em cima do adversário buscando abrir rapidamente o placa. Ameaçou com duas cabeças de Igor Jesus para fora e em finalizações de Tchê Tchê e Savarino defendidas por Rochet.

Acuado, o Inter só começou a aparecer no campo de ataque por volta dos 15 minutos, quando assustou em cruzamento e chute perigosos de Bruno Henrique. Só que o Botafogo era mais incisivo. Aos 19, Júnior Santos invadiu, driblou o goleiro e bateu, Mercado cortou. Havia impedimento no lance. Já aos 25, Cuiabano bateu forte de direita e parou em grande defesa de Rochet.

Superior, o Botafogo chegou ao gol aos 37. Foi quando Igor Jesus foi bem no pivô e tocou de calcanhar, Cuiabano cruzou na medida e Luiz Henrique chegou finalizando com precisão para marcar 1 a 0!

O próprio Luiz Henrique quase ampliou aos 40, quando recebeu na direita, cortou para o meio e bateu rente à trace.

No segundo tempo, os times voltaram sem alterações, mas o Botafogo logo teve que mudar. Júnior Santos sentiu um problema no tornozelo e saiu. Tiquinho entrou, assim como Marçal no lugar de Cuaiabano, que já tinha cartão amarelo.

O Botafogo acabou ficando sem escape ofensivo – apenas Luiz Henrique. Trocava passes e rondava, mas sem produzir tanto. Aos 36, levou um susto grande. Renê lançou Hyoran, que entrou livre, tentou encobrir John e mandou para fora.

No fim, John ainda fez uma defesaça no último lance em chute de Gustavo Prado para garantir a defesa!

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 INTERNACIONAL

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 20/7/2024 – 18h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Renda/Público: 31.344 presentes

Cartões amarelos: Cuiabano, Damián Suárez, Savarino e John (BOT); Rômulo e Igor Gomes (Internacional)

Cartões vermelhos: João Cardoso, 42’/2ºT (BOT)