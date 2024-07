De virada, Flamengo vence Criciúma no Mané Garrincha pelo Brasileirão

Pedro e Gabi marcaram os gols do triunfo rubro-negro por 2 a 1. Com o resultado, o Mengão somou 34 pontos e chegou à vice-liderança da competição

Publicado em 20/07/2024 às 18:18

Alterado em 20/07/2024 às 20:03

Rômulo Paranhos - Atuando em Brasília, o Flamengo lutou até o fim e venceu o Criciúma, de virada, por 2 a 1, na tarde deste sábado (20), no Mané Garrincha, pela penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão. Pedro e Gabi balançaram as redes para o Mengão, que somou 34 pontos e subiu para a vice-liderança da competição. Vale destacar que o Rubro-Negro tem um jogo a menos do que os demais times que estão no G4.

O jogo

Com o retorno dos uruguaios e de Everton Cebolinha ao time, o Flamengo buscava a troca de passes para chegar ao campo ofensivo. O Criciúma, por sua vez, marcava em cima e dificultava as investidas do time rubro-negro. Aos 15’, o Mais Querido construiu a primeira boa jogada ofensiva. De La Cruz lançou para Ayrton Lucas na esquerda, o lateral cruzou rasteiro na área e Pedro pegou de primeira. A bola foi por cima da meta.

Na sequência, novamente De La Cruz deu excelente lançamento para Cebolinha, que driblou o marcador e cruzou na pequena área. Gerson tentou cabecear, mas acabou não alcançando. Aos 34’, o Criciúma saiu na frente com jogada de bola parada. Trauco cobrou falta na área, Allano desviou de cabeça e Rodrigo finalizou para defesa de Rossi. No rebote, o próprio Rodrigo completou para as redes: 1 a 0.

Nos minutos finais, o Rubro-Negro foi para cima tentar o empate antes do intervalo. Nos acréscimos, Ayrton Lucas cruzou na área, o goleiro espalmou para frente, Fabrício Bruno pegou o rebote e mandou por cima do gol. A primeira etapa terminou com o Fla em desvantagem.

Na volta do intervalo, o Flamengo seguiu tentando criar as jogadas no campo ofensivo, mas o Criciúma estava recuado e dificultava muito as jogadas de penetração. Aos 14’, o árbitro foi chamado pelo VAR para analisar um possível pênalti de Rodrigo sobre Arrascaeta. E Maguielson analisou o lance e marcou a penalidade. Pedro foi para a cobrança e o goleiro fez a defesa.

Na sequência, escanteio para o Fla. Arrascaeta cobrou na área e Erick Pulgar cabeceou no travessão. No rebote, Rodrigo tirou a bola da cabeça de Léo Pereira. Até que aos 30’, o Mais Querido finalmente conseguiu empatar! Viña encontrou Arrascaeta na entrada da área, o uruguaio conduziu a bola e deu belo passe para Pedro finalizar de primeira no cantinho: 1 a 1.

Em busca da virada, o Mengão seguiu pressionando o adversário. Aos 37’, Luiz Araújo tocou de cabeça para Gabi, que pegou de primeira por cima da meta. Logo na jogada seguinte, o árbitro marcou pênalti para o Flamengo por infração porque Barreto chutou a bola que não estava em jogo na bola dominada por Cebolinha dentro da área. Gabi foi para a cobrança e só deslocou o goleiro para marcar o segundo gol rubro-negro: 2 a 1.

Fim de jogo em Brasília! Não foi uma atuação brilhante, mas na base da raça e demonstrando poder de reação, o Flamengo foi valente e saiu de campo com os três pontos, importantíssimos para a briga pela liderança do Brasileirão.





Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Luiz Araújo), De La Cruz e Arrascaeta; Gerson (Gerson), Everton Cebolinha e Pedro.

Técnico: Tite.

Criciúma

Gustavo; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Wilker Angel e Trauco (Tobias Figueiredo); Barreto, Newton, Allano (Ronald Lopes), Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caíke (Felipe Vizeu) (Eder).

Técnico: Cláudio Tencati.

Ficha técnica

Flamengo 2x1 Criciúma – 18ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília-DF

Data e horário: 20/07/2024 às 16h

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa (DF), Nailton Jr de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Cartões amarelos: Rodrigo (CRI), Claudinho (CRI), David Luiz (FLA), Allano (CRI), Viña (FLA), Gabi (FLA), Fellipe Mateus (CRI) e Everton Cebolinha (FLA)

Gols: Rodrigo (34’1ºT), Pedro (30’2ºT), Gabi (43’2ºT).

