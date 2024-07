Em noite de redenção, Botafogo vence Palmeiras no Niltão lotado e abre vantagem na liderança do Brasileiro

Publicado em 17/07/2024 às 23:26

Alterado em 18/07/2024 às 07:10

Xô, fantasma! Com gol de Tiquinho Soares, encerrando um longo jejum, e grande atuação coletiva, num Estádio Nilton Santos lotado e sem a arbitragem como protagonista, o Botafogo derrotou o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira (17) e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos.

Foi uma vitória para lavar a alma do torcedor alvinegro e de John Textor, que foi ao estádio e está travando uma batalha na justiça contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O Glorioso agora tem três pontos de folga na liderança – o Flamengo, terceiro colocado, teve seu jogo da 17ª rodada adiado.

O jogo

O Botafogo começou assustando logo de cara. No segundo minuto de jogo, Luiz Henrique fez a jogada pela direita e rolou para trás para Júnior Santos chutar mascado, com perigo, à direta. O Palmeiras, por sua vez, também conseguiu algumas boas estocadas, buscando se sobressair em cima da dupla de zaga alvinegra.

O jogo era bom, e aos nove minutos o Botafogo quase abriu o placar: Savarino caiu pela direita e enfiou no meio, Marlon Freitas saiu entre os zagueiros e chutou de bico, e Weverton espalmou. Oito minutos depois, foi o Palmeiras: Flaco López recebeu passe de Marcos Rocha entre os zagueiros e John salvou com uma defesaça.

Depois dos 20 minutos, o jogo ficou um pouco mais controlado pelo Botafogo, após a correria do início. E o Glorioso teve duas boas chances, em cruzamentos de Damián Suárez. Primeiro, Júnior Santos cabeceou para fora. Depois, Savarino conseguiu rolar para trás e Luiz Henrique chegou enchendo o pé, com a bola explodindo no goleiro palmeirense. Quase.

O segundo tempo começou um pouco mais estudado, mas o Botafogo estava bem. Aos oito minutos, Júnior Santos recebeu de Tiquinho em profundidade e parou novamente em Weverton. Mas, logo depois, saiu o gol alvinegro. Bastos cortou na defesa, Marlon Freitas lançou, Luiz Henrique limpou Murilo na direita e rolou para trás para Tiquinho Soares encerrar um jejum de nove jogos sem marcar: Botafogo 1 a 0.

O Estádio Nilton Santos, com lotação máxima, explodiu. Mas, atrás no placar, o Palmeiras tentou o empate. E parou em John. Aos 17, Piquerez chutou forte e o goleiro alvinegro defendeu bem. Dois minutos depois, após cruzamento da esquerda, Flaco López desviou dentro da pequena área e John fez uma defesa espetacular, com a mão esquerda. Um gol do camisa 12 alvinegro.

O Botafogo quase fez o segundo cinco minutos depois de quase sofrer o empate. John saiu jogando rápido, Savarino enfiou, Tiquinho Soares recebeu de costas para o gol, girou e chutou, mas a bola foi nas mãos de Weverton. O Palmeiras colocou uma pressão no final em busca do empate, mas a defesa alvinegra se portou muito bem. Uma vitória repleta de significados!

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 PALMEIRAS

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 17/7/2024 – 21h30

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Renda e público: R$ 2.545.730,00 / 35.810 pagantes / 39.570 presentes

Cartões amarelos: Alexander Barboza e Damián Suárez (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Tiquinho Soares 10’/2ºT (1-0)

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Marçal; Gregore e Marlon Freitas (Danilo Barbosa 33’/2ºT); Luiz Henrique (Kauê 42’/2ºT), Júnior Santos (Igor Jesus 38’/2ºT), Tiquinho Soares (Tchê Tchê 33’/2ºT) e Savarino – Técnico: Artur Jorge.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke 42’/2ºT), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Felipe Anderson 25’/2ºT) e Raphael Veiga (Caio Paulista 42’/2ºT); Estêvão (Mauricio 35’/2ºT), Flaco López e Rony (Dudu 35’/2ºT) – Técnico: Abel Ferreira.