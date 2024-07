Argentina bate Colômbia na prorrogação e conquista Copa América

Partida foi marcada por invasão de torcedores e choro de Messi

Publicado em 15/07/2024 às 08:08

Alterado em 15/07/2024 às 08:14

A Argentina derrotou a Colômbia por 1 a 0 e conquistou neste domingo (15) a Copa América pela 16ª vez em sua história, isolando-se como maior vencedora do torneio.



A partida foi realizada com 1h20 de atraso devido a falhas na segurança do Hard Rock Stadium, em Miami, onde milhares de torcedores entraram sem ingresso, inclusive por dutos de ventilação.



O único gol do jogo foi marcado no segundo tempo da prorrogação, por Lautaro Martínez, enquanto o craque Lionel Messi foi substituído ainda no tempo normal devido a uma lesão no tornozelo e foi filmado chorando no banco de reservas.



A Argentina não era bicampeã consecutiva da Copa América desde 1993.