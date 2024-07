Espanha bate Inglaterra e é tetracampeã da Eurocopa

Equipe treinada por Luis de La Fuente venceu por 2 a 1

Publicado em 14/07/2024 às 18:20

Alterado em 14/07/2024 às 19:52

A seleção espanhola venceu neste domingo (14) a Inglaterra, no estádio Olímpico de Berlim, por 2 a 1, e conquistou seu quarto título da Eurocopa, após 12 anos.

Orquestrada por Lamine Yamal, de apenas 17 anos, a Espanha demonstrou superioridade desde o início da competição, com seu meio de campo organizado, ataque eficaz e uma defesa segura, e somou sete vitórias em sete jogos ao longo do torneio.

Contra a seleção inglesa, os espanhóis abriram o placar no início da etapa final, com Nico Williams. Cole Palmer empatou a disputa, mas Oyarzabal brilhou ao sair do banco para fazer o gol do título para a equipe comandada por Luis de La Fuente. O ex-zagueiro italiano Giorgio Chiellini, que se aposentou no ano passado, participou da cerimônia de entrega de prêmios do torneio. Com a conquista, a Espanha superou a Alemanha e tornou-se o país com mais troféus continentais, com quatro títulos (1964, 2008, 2012 e 2024), enquanto os ingleses permanecem sem vencer uma edição da Euro. (com Ansa)