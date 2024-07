John Textor contrata ex-promotor do Departamento de Justiça dos EUA que atuou no Fifagate e vai processar Leila Pereira: ‘Ela cruzou a linha. Vou atrás dela’

Publicado em 12/07/2024 às 21:38

Alterado em 12/07/2024 às 21:38

Vai ficar difícil a situação de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Acionista da SAF do Botafogo, John Textor contratou um especialista e vai processar a dirigente pelas recentes declarações contra ele.

O especialista é o advogado Paul Tuchmann, ex-promotor do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que atuou no Fifagate, a maior investigação sobre corrupção na história do futebol, que rendeu a prisão a diversos dirigentes, como José Maria Marin, ex-presidente da CBF.

– Ela cruzou a linha. Eu vou atrás dela. Eu contratei Paul Tuchmann, que teve papel determinante na queda de dirigentes da Fifa. Ele agora está no setor privado, é advogado. Eu vou olhar de forma responsável o que pode ser feito. Estou obviamente sendo atacado – afirmou Textor, ao site “GE”;

Leila Pereira pode ser até mesmo ter restrição de entrar nos Estados Unidos, caso seja comprovado que é uma das pessoas que “estiverem envolvidas com corrupção, incluindo lavagem de dinheiro ou obstrução de processos investigativos, entre outros atos”.

– Não é um crime, porque Leila não fez nada nos Estados Unidos, mas é uma regra anticorrupção. Diz que as pessoas que impedirem ou obstruírem investigações anticorrupção podem perder seus vistos e podem perder seu direito de visitar os Estados Unidos. Do ponto de vista de calúnia ou difamação, é claro. Ela faz uma campanha, dizendo na imprensa internacional que “John Textor precisa pagar pelos crimes que cometeu contra a população, os clubes e as instituições do Brasil” – explicou Textor, que criticou ainda o ex-auditor do STJD Mauro Marcelo de Lima e Silva.

– Saiu uma manchete no “New York Times” dizendo que eu corria o risco de pegar uma suspensão de seis anos. Não acho que eu esteja [sob risco]. Esta foi só uma sugestão de um torcedor do Palmeiras. Estou bem representado. Leila cruzou a linha. Este senhor Mauro cruzou a linha. Então eu e Paul Tuchmann vamos olhar para isso – garantiu.

John Textor denunciou manipulação de resultados no futebol brasileiro, o que provocou forte reação de Leila Pereira, com direito a ofensas públicas ao empresário norte-americano. (com informações do GE)