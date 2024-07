Segue o líder! Botafogo bate o Vitória no Barradão e volta ao topo do Brasileirão

Publicado em 11/07/2024 às 23:34

Alterado em 12/07/2024 às 09:44

Sete rodadas depois, o Botafogo está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro-2024. Em partida difícil, desfalcado, o Glorioso mostrou maturidade, derrotou o Vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira (11), debaixo de chuva no Barradão, e assumiu a ponta, beneficiado também pela derrota do Flamengo para o Fortaleza em pleno Maracanã.

O Glorioso, que ainda desperdiçou um pênalti e perdeu dois jogadores lesionados durante a partida (Luiz Henrique e Eduardo), foi a 33 pontos, ficando à frente do Palmeiras, que venceu o Atlético-GO no Allianz Parque, no número de gols marcados. O Flamengo caiu para terceiro, com 31.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Botafogo procurou jogo a todo momento. É bem verdade que, logo no segundo minuto, o Vitória chegou a balançar as redes, com Alerrandro, mas a arbitragem anultou corretamente a jogada por falta no goleiro John.

O Glorioso criou duas boas chances. Primeiro, com Savarino rolando para o meio para Júnior Santos finalizar por cima. Depois, Savarino cobrou falta da direita e Alexander Barboza, no segundo pau, cabeceou com muito perigo, para fora.

A equipe alvinegra continuou melhor na partida, com mais posse de bola, mas não conseguiu mais lances de perigo na etapa inicial. E aí foi o Vitória quem assustou, com Matheusinho cabeceando livre no meio da área, para defesa tranquila de John.

O Botafogo teve a chance de abrir o placar no início do segundo tempo. Aos sete minutos, Gregore desceu em velocidade e foi derrubado por Alerrandro na linha da grande área. O árbitro, atendendo a uma indicação do bandeirinha, deu pênalti. Porém, Eduardo foi para a cobrança, isolou e, para pioriar, ainda sentiu uma lesão na coxa, precisando ser substituído.

Mas o Glorioso não se abateu. E, aos 16, conseguiu abrir o placar, enfim. O Vitória saiu jogando errado, Tchê Tchê – que entrara no lugar justamente de Eduardo – avançou e chutou, o goleiro Lucas Arcanjo fez a defesa parcial e, no rebote, Savarino balançou as redes, não sem antes Wagner Leonardo tentar cortar, em vão: 1 a 0.

Depois do gol, o Botafogo passou a controlar mais a partida, sem querer acelerar sem necessidade as jogadas e fazendo também o relógio passar. Só depois dos 43 é que o Vitória de fato assustou. Primeiro, Wagner Leonardo, de cabeça, obrigou John a fazer grande defesa. Depois, Jean Mota finalizou dentro da pequena área, a bola pegou nas costas de Damián Suárez e acertou a trave. Ufa!

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 1 BOTAFOGO

Estádio: Barradão

Data-Hora: 11/7/2024 – 21h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

Renda e público: 16.549 pagantes / 16.676 presentes

Cartões amarelos: Muriel e Janderson (VIT); Eduardo, Mateo Ponte e Diego Hernández (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Savarino 16’/2ºT (0-1)