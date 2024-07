Philippe Coutinho volta a defender o Vasco, após 14 anos no exterior

Publicado em 10/07/2024 às 15:00

Alterado em 10/07/2024 às 19:48

O meia-atacante Philippe Coutinho está de volta ao Vasco da Gama, clube que o revelou nas categorias de base. O contrato de um ano com o jogador foi anunciado nesta quarta-feira (10) pelo Cruzmaltino. Ele chega ao clube emprestado pelo Aston Villa (Inglaterra), após 14 anos jogando no exterior. A expectativa é que o atleta esteja regularizado (inscrito na CBF) a tempo de enfrentar o Atlético-GO fora de casa, na próxima quarta (17), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando pra casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta", disse o meia, de 32 anos.

Ídolo do Vasco, Coutinho chegou ao clube aos sete anos, em 1999. Durante os 10 anos seguintes, o meia defendeu o Cruzmaltino e a amarelinha, já que foi convocados para todas as categorias de base da seleção brasileira. Estreou no time profissional em 2009 e atuou pela seleção brasileira principal campeã Copa América, na África do Sul. No ano seguinte, o meia vascaíno marcou cinco gols em 43 jogos. Meses depois, em junho de 2010, Coutinho deixou o Brasil contratado pelo Internazionale (Itália). Passou ainda pelo Espanyol (Espanha) antes de viver o auge da carreira no Liverpool (Inglaterra), Barcelona (Espanha) e Bayern de Munique (Alemanha).

Coutinho também fez parte da seleção que disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em 2022, o brasileiro voltou à Inglaterra, para defender o Aston Villa. Antes de assinar como Vasco, Coutinho estava emprestado ao Al-Duhail (Catar), onde permaneceu no último ano. (com Agência Brasil)