Com golaços de Luiz Henrique, Cuiabano e Savarino, Botafogo vence Atlético-MG e fica a um ponto da liderança

Publicado em 07/07/2024 às 22:41

Com direito a golaços de Luiz Henrique e Savarino e jogando com um a mais por 70 minutos, o Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 0 na noite deste domingo (7/7), no Estádio Nilton Santos, manteve-se na segunda posição e encurtou a distância para o líder Flamengo para apenas um ponto.

O Glorioso foi a 30 pontos e está na frente do Palmeiras, que venceu o Bahia, no saldo de gols. O Flamengo, que só empatou com o Cuiabá em 1 a 1 no Maracanã no sábado, tem 31.

O jogo



Com força máxima, o Botafogo começou o jogo tomando a iniciativa e acelerando o ritmo. E conseguiu abriu o placar logo aos 12 minutos. Luiz Henrique recebeu de Danilo Barbosa na entrada da área, limpou e acertou um lindo chute de perna esquerda, sem chances de defesa para Matheus Mendes. Golaço!

O Atlético-MG precisou sair mais, e o Botafogo quase fez o segundo aos 19: Tiquinho Soares enfiou bem demais, Júnior Santos invadiu a área em velocidade protegendo dos marcados e tentou o chute, mas o goleiro Matheus Mendes saiu bem do gol e conseguiu evitar o segundo gol do Glorioso.

A situação ficou ainda melhor aos 23 minutos, quando Luiz Henrique recebeu enfiada de Eduardo e saiu livre em direção ao gol, mas acabou derrubado por Igor Rabello. O ex-zagueiro do Botafogo foi expulso de forma direta, deixando o Atlético-MG com um a menos. E o Fogão passou a controlar ainda mais as ações.

O Botafogo passou o segundo tempo buscando controlar o jogo, sem forçar muito. Aos cinco minutos, Eduardo cobrou falta e Matheus Mendes espalmou por cima. O Atlético-MG não conseguia atacar, mas assustou na bola parada, aproveitando-se da morosidade dos donos da casa: Hulk cobrou falta aos 27 minutos e acertou o travessão – ainda bem!

A vida do torcedor só foi ficar mais tranquila mesmo aos 33 minutos: Damián Suárez cruzou da direita, a defesa afastou parcialmente e Cuiabano pegou o rebote e acertou um forte chute de perna esquerda, fazendo 2 a 0. Aí foi explosão de alegria no Nilton Santos. E a noite terminou com mais um golaço, de fora da área, de Savarino, na Lei do Ex. Botafogo 3 a 0!

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 0 ATLÉTICO-MG

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 7/7/2024 – 20h30

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Renda e público: –

Cartões amarelos: Bastos e Tiquinho Soares (BOT); Palacios (CAM)

Cartões vermelhos: Igor Rabello 23’/1ºT (BOT)

Gols: Luiz Henrique 12’/1ºT (1-0), Cuiabano 33’/2ºT (2-0) e Savarino 48’/2ºT (3-0)