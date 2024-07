Flamengo, Botafogo e Vasco vencem; rubro-negro segue na liderança do Brasileirão

Publicado em 03/07/2024 às 23:55

Alterado em 04/07/2024 às 07:09

O Flamengo ffez 4 gols no Alético Mineiro, na casa do adversário, em Minas, vencendo o jogo: 4 a 2, na noite desta quarta-feira (3). Com esta vitória, a equipe da Gávea permanece na liderança isolada da competição nacional.

FIMMMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NA ARENA MRV! PELO BRASILEIRÃO, O MENGÃO VENCE O ATLÉTICO-MG POR 4 A 2 COM GOLS DE BRUNO HENRIQUE (2), CARLINHOS E AYRTON LUCAS!#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/5ZvMFgoDYw — Flamengo (@Flamengo) July 4, 2024

Agora o Rubro-Negro ocupa a primeira posição com 30 pontos conquistados, três de vantagem sobre o vice-líder, Botafogo, que bateu o Cuiabá por 2 a 1 nesta quarta na Arena Pantanal. Já o Galo permanece com 18 pontos após o revés, na 11ª colocação.

Mesmo atuando fora de casa, o Flamengo mostrou força desde os primeiros momentos do confronto, o que o levou a abrir o marcador logo aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Luiz Araújo cobrou falta na área e Bruno Henrique apareceu com liberdade na segunda trave para escorar de primeira.

Em desvantagem o Atlético até tinha mais posse de bola, mas o Rubro-Negro mostrou mais eficiência para ampliar aos 23 minutos, com Carlinhos, que aproveitou bola que sobrou após finalização do lateral Wesley.

O ímpeto ofensivo do Flamengo foi mantido após o intervalo. E ele deu frutos logo aos cinco minutos, quando o lateral Ayrton Lucas se livrou da marcação de dois adversários, invadiu a área e bateu cruzado para marcar um belo gol.

Aos 11 minutos o Galo conseguiu descontar com Hulk em cobrança de pênalti, mas dez minutos depois a equipe comandada pelo técnico Tite chegou ao quarto após Pedro lançar Bruno Henrique, que teve liberdade para avançar e bater na saída do goleiro. Aos 44 Hulk marcou pela segunda vez, mas a vitória do time da Gávea já estava garantida.

O Botafogo

Em jogo difícil, num péssimo gramado e mais uma vez prejudicado pela arbitragem, o Botafogo derrotou o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, e colocou pressão nos líderes do Campeonato Brasileiro. Kauê e Mateo Ponte, novidades na escalação, fizeram os gols alvinegros.

O Botafogo conseguiu abrir o placar logo no começo. Aos quatro minutos, Mateo Ponte roubou bola na frente, Eduardo recebeu e tocou para Kauê. O jovem volante, surpresa na escalação, acertou um bonito chute colocado, no canto direito do goleiro Walter: 1 a 0.

FAMÍLIA BOTAFOGO! JUNTOS! ????????????



O Glorioso teve a chance de fazer o segundo logo depois: Júnior Santos recebeu de Eduardo entre os zagueiros e chutou para defesa de Walter. Depois disso, o Botafogo passou a controlar mais o jogo, mas acabou chamando o Cuiabá com o decorrer do relógio.

Aos 36 minutos, Matheus Alexandre tentou o cruzamento fechado do lado direito e John se esticou e fez a defesa no cantinho. E, aos 41, o árbitro deu pênalti de Lucas Halter em Pitta, após chamado do VAR. O atacante paraguaio cobrou e deixou tudo igual em 1 a 1.

A partida não estava fácil. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Isidro Pitta ganhou de Lucas Halter e deixou Clayson na boa, mas o atacante acabou chutando para fora, dentro da pequena área. Ainda bem! Aos nove, o Cuiabá poderia ter ficado com um a menos, após falta dura de Filipe Augusto em Gregore, mas o árbitro deu só amarelo – e o VAR não chamou.

Com a situação complicada, o Botafogo conseguiu o gol que lhe daria a vitória aos 30 minutos. Júnior Santos recebeu de Mateo Ponte, ajeitou e chutou de fora da área, Walter deu rebote e o mesmo Mateo Ponte, ligado no lance, chegou conferindo no rebote e fazendo 2 a 1 para o Fogão.

Os últimos minutos foram de pressão do Cuiabá, mas o Botafogo conseguiu segurar a importante vitória diante de um adversário que estava invicto há cinco partidas.

O Vasco

O Vasco fez o dever de casa e derrotou por 2 a 0 o Fortaleza, nesta quarta-feira, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 14 pontos e se afastaram da zona de rebaixamento do Brasileirão. Já os cearenses seguem com 20, no meio da tabela.



(com Agência Brasil, FogãoNet e NetVasco)

VAMOS VIBRAR, MEU POVÃO! ????

VITÓRIA DO GIGANTE DA COLINA!



? Mateus Carvalho

? Vegetti



????: Leandro Amorim | #VascoDaGama#VASxFOR#BrasileiroNaVascoTV pic.twitter.com/pqY0DEOoed — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 4, 2024

Outros resultados:

Cuiabá 1 x 2 Botafogo

Vasco 2 x 0 Fortaleza

Criciúma 1 x 0 Cruzeiro

Bragantino 3 x 1 Atlético-GO

Athletico-PR 1 x 2 São Paulo