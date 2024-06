Ítalo Ferreira é campeão de surfe em Saquarema e entra no top 5 da WSL

O campeão olímpico derrotou na final o paranaense Yago Dora

Publicado em 28/06/2024 às 17:29

Alterado em 28/06/2024 às 21:07

Pela sexta vez consecutiva, um brasileiro venceu a etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), disputada na praia de Itaúna, em Saquarema (RJ). Nesta sexta-feira (28), a façanha já estava garantida antes mesmo de conhecermos o campeão, já que a final era 100% nacional. O potiguar Italo Ferreira superou o paranaense Yago Dora na decisão e, de quebra, conseguiu subiu para quarta posição no ranking mundial - apenas os cinco primeiros colocados disputarão a fase final do circuito, a WSL Finals, em Trestles, na Califórnia (Estados Unidos), em setembro. Dora também ascendeu no ranking hoje e ocupa agora a sexta posição.

A WSL agora faz uma pausa para a Olimpíada de Paris e retorna para a última etapa em Fiji (Oceania). A derradeira chance de somar pontos ocorrerá de entre os dias 20 e 29 de agosto. Nos Jogos de Paris, a competição de surfe ocorrerá em onde o surfe será disputado em Teahupo'o (Taiti), entre 27 de julho e 5 de agosto.

Ítalo Ferreira - campeão mundial em 2019 e primeiro a conquistar o ouro olímpico na estreia do surfe em Tóquio 2020 - nunca havia vencido a etapa brasileira na carreira. Nas cinco finais anteriores (uma no Rio de Janeiro e as últimas cinco em Saquarema), Filipe Toledo havia conquistado três títulos, enquanto Adriano de Souza e Yago Dora foram campeões uma vez cada.

Dora, campeão no ano passado, viu Italo Ferreira pular na frente e abrir boa vantagem na decisão, antes de se recuperar e ameaçar a vitória do compatriota na reta final da bateria decisiva. No entanto, não foi o suficiente para tirar o título do potiguar, que venceu com um somatório de 13.67 contra 10.60 de Yago Dora.

Na chave feminina, a norte-americana Caitlin Simmers derrotou a compatriota Sawyer Lindblad na final (15.50 a 3.26). Líder do ranking, Simmers foi campeã pela segunda vez consecutiva em Saquarema.

Entre os homens, Italo é o quarto colocado, com 34.045 pontos, atrás do havaiano John John Florence, do americano Griffin Colapinto e do australiano Jack Robinson. Outro australiano, Ethan Ewing, com 31.995 pontos, completa o top 5. Yago Dora vem logo atrás, com 31.635. Gabriel Medina - eliminado nas quartas em Saquarema - é outro brasileiro que ainda sonha com as finais. Ele é o oitavo, com 28.980 pontos.

No feminino, Tatiana Weston-Webb, que caiu na semifinal na etapa brasileira, subiu uma posição e agora é a sétima colocada, com 35.100 pontos. A quinta posição, no momento, está com a havaiana Gabriela Bryan, que soma 38.595 pontos. (com Agência Brasil)