Mengão volta a marcar nos minutos finais, bate o Fluminense e continua líder do Brasileirão

Pedro, em cobrança de pênalti, decreta a vitória rubro-negra no clássico disputado no Maraca: 1 a 0

Publicado em 23/06/2024 às 18:25

Alterado em 23/06/2024 às 18:25

Rômulo Paranhos - Em clássico carioca da 11ª rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, na tarde deste domingo (23), no Maracanã, e seguiu na liderança isolada da competição com 24 pontos. Pedro, de pênalti, marcou o gol que deu à vitória ao Mengão.

O jogo

O clássico começou com muita disputa pela posse de bola. Quando o Flamengo tentava descer ao ataque, o Fluminense parava as jogadas muitas vezes com faltas. A equipe rubro-negra fazia uma marcação alta para pressionar a saída de bola do adversário. Aos 16’, Wesley foi lançado na direita, entrou na área, mas mandou por cima da meta.

No lance seguinte, o Mais Querido conseguiu a roubada de bola no ataque, Gerson deixou Pedro livre, mas o atacante chuta em cima de Fábio. No rebote, Bruno Henrique acabou se enrolando com a bola. Aos 21’, após novo erro da saída de bola tricolor, Pedro rolou para Lorran, livre, mas o meia pega mal na bola desperdiça uma grande chance.

A marcação sob pressão que o Flamengo fazia estava funcionando. Aos 28, Lorran ficou com a bola, passou para Gerson, que bateu forte para fora. Mais uma grande oportunidade desperdiçada pelo ataque rubro-negro.

Nos acréscimos, Léo Ortiz deu passe para Pedro, que escorou para Lorran entrar livre. Ele chutou no canto e Fábio colocou para escanteio. A primeira etapa foi bem movimentada, mas o placar permaneceu inalterado.

No primeiro minuto do segundo tempo, o Rubro-Negro quase abriu o placar. Lorran arrancou pelo meio e tocou para Luiz Araújo, que pegou de primeira e a bola passou com perigo no canto direito de Fábio. Aos sete minutos, mais uma boa chance criada. Bruno Henrique ganhou na linha de fundo, fica cara a cara com o goleiro e bate por cima.

Por volta dos 20’, Lorran saiu para a entrada de Allan. Com isso, Gerson passa a atuar com mais liberdade, caindo mais pelas pontas. Aos 36’, Bruno Henrique recebeu lançamento, ganhou de Calegari e foi derrubado na área. O árbitro marcou o pênalti. Pedro foi para cobrança e marcou o gol da vitória rubro-negra para a festa da Nação Rubro-Negra no Maraca!

Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Léo Ortiz (Victor Hugo), Gerson e Lorran (Allan); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

Técnico: Tite.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Calegari), Antônio Carlos, Martinelli e Diogo Barbosa; Gabriel Pires (Thiago Santos), Lima, Renato Augusto (Keno) e Ganso (Terans); John Kennedy e Cano (Alexsander);.

Técnico: Fernando Diniz.

Ficha técnica

Fluminense 0x1 Flamengo – 11ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 23/06/2024 às 16h

Arbitragem: Rafael Klein (FIFA/RS), Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Maria Mastella Moreira (FIFA/RS)

Cartões amarelos: David Luiz (FLA), Ganso (FLU), Léo Ortiz (FLA), Terans (FLU), Lima (FLU)

Cartões vermelhos: Lima (FLU) e Fernando Diniz (FLU)

Gol: Pedro (40’2ºT)

