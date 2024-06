Mengão marca nos acréscimos, vence o Bahia e reassume liderança do Brasileirão

Gerson e David Luiz balançam as redes no Maraca no triunfo por 2 a 1; Rubro-Negro é o primeiro colocado com 21 pontos

Publicado em 20/06/2024 às 22:11

Alterado em 21/06/2024 às 07:27

Rômulo Paranhos - Em duelo pela liderança do Brasileirão, o Flamengo foi persistente até o último minuto e venceu o Bahia por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (20), no Maracanã, pela 10ª rodada da competição. Gerson e David Luiz balançaram as redes para o Mengão, que reassumiu a liderança do campeonato com 21 pontos.

O jogo

O confronto entre os primeiros colocados do Brasileirão começou com muita disputa pela posse de bola. Precisando da vitória para se manter no topo da tabela, as duas equipes buscavam o ataque. O Bahia se mandava para o campo ofensivo e tinha maior posse de bola no início de partida. Já o Flamengo encontrava um pouco de dificuldade para fazer a transição da defesa para o ataque devido a forte marcação do adversário.

Até que aos 22’, o Mengão conseguiu chegar trocando passes no ataque e abriu o marcador com Gerson! Luiz Araújo tocou para Lorran, que invadiu a área, driblou e tocou para Pedro. O atacante deu um toque sutil para trás e o camisa 8 bateu forte no cantinho esquerdo do goleiro, fazendo 1 a 0 no Maraca. É o 15º gol do Coringa em 193 jogos vestindo o Manto Sagrado.

O Bahia deixou tudo igual aos 34’ com Everaldo, que ganhou na velocidade de Ayrton Lucas e finalizou pelo alto na saída do goleiro Rossi: 1 a 1. Após o empate, o Bahia voltou a rondar a área rubro-negra trocando passes.

O Mais Querido tentou responder à altura e por muito pouco não fez o segundo aos 43’ com Cebolinha, que acabou finalizando para fora. Em um primeiro tempo bem movimentado, as equipes foram para o intervalo com o placar igualado.

O Flamengo voltou com uma alteração para a segunda etapa. Cebolinha saiu para a entrada de Bruno Henrique. O time baiano seguia trocando passes no campo ofensivo, mantendo a posse de bola próximo à área rubro-negro.

Percebendo as dificuldades para penetrar na defesa adversária, o Mais Querido apostava muitas vezes nas jogadas de contra-ataques, com Lorran e Luiz Araújo. Por volta dos 18’, Gabi e Allan entraram nos lugares de Lorran e Luiz Araújo, respectivamente. Com isso, Gerson volta a atuar mais na ponta-direita.

Aos 22’, Gerson cruzou fechado na segunda trave, Bruno Henrique subiu, mas cabeceou para fora. Nos minutos finais, o time rubro-negro foi para cima em busca do gol da vitória. Aos 43’, Gerson cobrou escanteio e David Luiz subiu para cabecear. O VAR checou um possível toque no braço de Gilberto, mas mandou o lance seguir.

Nos acréscimos, o Mengão foi persistente e buscou o gol da vitória aos 48’ para delírio da Nação! Gerson, em cobrança de falta pela direita, levantou a bola na área e David Luiz subiu para cabecear, mandando para o fundo das redes e decretando a vitória rubro-negra. O Flamengo reassumiu a liderança do Brasileirão com 21 pontos.

Flamengo

Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Cleiton); Léo Ortiz (Evertton Araújo), Gerson e Lorran (Gabi); Luiz Araújo (Allan), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro.

Técnico: Tite.

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Biel); Thaciano (Estupiñán) e Everaldo (Ademir).

Técnico: Rogério Ceni.

Ficha técnica

Flamengo 2x1 Bahia – 10ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 20/06/2024 às 20h

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC), Nailton Jr. De Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Cartões amarelos: Léo Ortiz (FLA) e Jean Lucas (BAH)

Gols: Gerson (22’1ºT), Everaldo (34’1ºT) e David Luiz (48’2ºT).

(com Ascom/Flamengo)