Segue o líder! Botafogo marca no último lance e empata com Athletico-PR no Nilton Santos

Publicado em 19/06/2024 às 20:58

Alterado em 20/06/2024 às 07:02

O jogo virou, hein?! Com gol do zagueiro Bastos no último lance do jogo, o Botafogo empatou com o Athletico-PR em 1 a 1, nesta quarta-feira (19/6), no Estádio Nilton Santos, evitando uma derrota que parecia certa, diante de um adversário muito complicado que conseguiu se sobressair na marcação.

Com o resultado, o Botafogo completou oito jogos de invencibilidade e manteve-se na liderança do Campeonato Brasileiro-2024, com 20 pontos, podendo ser superado por Flamengo ou Bahia (que se enfrentam nesta quinta-feira no Maracanã) e pelo Palmeiras, que recebe o Red Bull Bragantino também na quinta.

O jogo

O Botafogo teve mais a bola e tentou tomar a iniciativa do jogo, mas o Athletico-PR se defendeu muito bem e imprimia uma forte marcação no meio-campo. O Glorioso só conseguiu chegar pela primeira vez aos 22 minutos, quando Júnior Santos tabelou com Óscar Romero, mas a bola subiu e o camisa 11 não conseguiu finalizar.

Pouco depois, o Athletico-PR quase abriu o placar. Cuiabano errou passe na saída de bola, Fernandinho arriscou do meio-campo e John conseguiu voltar e evitar o gol. Dois minutos depois, Romero cruzou, a bola desviou na defesa athleticana, Júnior Santos dominou e finalizou e a bola explodiu em Léo Godoy. A bandeirinha Gizeli Casaril marcou impedimento, que não houve.

O Athletico-PR foi se assanhando e chegou novamente com perigo. Aos 36 minutos, após um bate-rebate dentro da área, Christian cruzou e Thiago Heleno, no segundo pau, escorou por cima. Já perto dos acréscimos, mais uma bola cruzada na área alvinegra, desta vez da intermediária, e Thiago Helena cabeceou com perigo, acertando o lado de fora da rede.

No segundo tempo, o Athletico-PR acabou conseguindo marcar logo aos sete minutos: Cuello cruzou da direita, Mastriano venceu a marcação de Bastos e finalizou sem chances para John, fazendo 1 a 0. Quatro minutos depois, o goleiro Léo Linck descolou ótimo lançamento, Cuello saiu livre de frente para o gol, mas John saiu de forma providencial e se agigantou, evitando o segundo gol.

Aos 15 minutos, o Botafogo teve a grande chance de empatar, mas desperdiçou. Damián Suárez cruzou da direita, a bola passou por todo mundo e Cuiabano, no segundo pau, livre de marcação, acabou finalizando para fora. Não se pode perder uma oportunidade dessa numa partida tão difícil.

O técnico Artur Jorge foi fazendo substituições na tentativa de buscar o empate, mas o Athletico-PR se fechou muito bem e ainda gastou o relógio, com a conivência do árbitro. E os visitantes quase fizeram o segundo, aos 35, com Christian, mas John fez mais uma grande defesa por cima. No último lance, após cobrança de escanteio, Bastos evitou a derrota, de cabeça. E mais um ponto na conta!

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 ATHLETICO-PR

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 19/6/2024 – 19h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

Renda e público: R$ 750.495,00 / 17.047 pagantes / 19.589 presentes

Cartões amarelos: Erick, Christian, Esquivel, Pablo e Alex Santana (CAP)

Cartões vermelhos: –

Gol: Mastriani 7’/2ºT (0-1) e Bastos 52’/2ºT (1-1)

BOTAFOGO: John; Damián Suárez (Yarlen 24’/2ºT), Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Óscar Romero (Fabiano 24’/2ºT), Danilo Barbosa (Luiz Henrique 11’/2ºT), Marlon Freitas (Gregore 36’/2ºT) e Tchê Tchê; Eduardo (Diego Hernández 36’/2ºT) e Júnior Santos – Técnico: Artur Jorge.

ATHLETICO-PR: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Mateo Gamarra 36’/2ºT); Fernandinho, Erick e Christian (Zé Vitor 44’/2ºT); Nikão (Alex Santana 44’/2ºT), Mastriani (Pablo 36’/2ºT) e Cuello (Julimar 26’/2ºT) – Técnico: Daniel Cerqueira.