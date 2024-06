Botafogo vence o Grêmio e fecha rodada na liderança do Brasileirão

Publicado em 16/06/2024 às 20:25

Alterado em 16/06/2024 às 21:08

Com presença maciça da torcida capixaba e direito à "Lei do Ex", o Botafogo derrotou o Grêmio por 2 a 1 neste domingo (16), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, emendou a terceira vitória seguida e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao fim da nona rodada.

O Glorioso, que só na tabela foi visitante, atingiu os 19 pontos e superou Flamengo e Bahia, que empataram com Athletico-PR e Criciúma, respectivamente. A equipe alvinegra encarou um jogo muito duro, mas marcou com Cuiabano e o artilheiro Júnior Santos, e tirou dois gols em cima da linha no segundo tempo.

O jogo

Visitante só na tabela, o Botafogo foi empurrado pela torcida desde o início e conseguiu começar criando. Aos seis minutos, Damián recebeu de Romero e chutou por cima. Três minutos depois, saiu o gol com direito à Lei do Ex. Marlon Freitas tabelou com Luiz Henrique e enfiou para Cuiabano entrar em diagonal e chutar na saída do goleiro Caíque, fazendo Fogão 1 a 0.

Mas o Botafogo não conseguia criar muito e, num vacilo, sofreu o empate. Aos 20 minutos, após Luiz Henrique ser desarmado com facilidade na frente, o Grêmio puxou o contra-ataque e Gustavo Nunes empatou: 1 a 1. E, depois disso, o Glorioso não conseguiu mais concatenar boas jogadas ofensivas na etapa inicial.

No segundo tempo, o Botafogo voltou um pouco melhor e conseguiu ficar novamente à frente do marcador. Aos 12 minutos, Luiz Henrique deu o passe, Júnior Santos dominou bonito, aproveitou o bote errado de Geromel e deu um chute preciso, fazendo Botafogo 2 a 1.

Depois disso, o Grêmio foi para cima e só não marcou porque o Glorioso se superou. Primeiro, aos 14 minutos, Gustavo Martins subiu muito e cabeceou com força e Júnior Santos, de voleio, tirou o gol em cima da linha, de forma espetacular. Aos 20, Cristaldo cabeceou após cruzamento de Fábio e John fez grande defesa. Ufa.

O Grêmio tentou o empate até o fim, mas o Botafogo conseguiu se defender bem e segurar a difícil e importantíssima vitória, para festa da torcida alvinegra no Espírito Santo.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 2 BOTAFOGO

Estádio: Kleber Andrade

Data-Hora: 16/6/2024 – 18h30

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa/MG)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/ES)

Renda e público: 15.595 torcedores

Cartões amarelos: Gustavo Nunes, Carballo e Everton Galdino (GRE); Gregore, Damián Suárez e Yarlen (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Cuiabano 9’/1ºT (0-1), Gustavo Nunes 20’/1ºT (1-1) e Júnior Santos 12’/2ºT (1-2)

GRÊMIO: Caíque; Fábio, Geromel, Gustavo Martins e Mayk; Dodi (Du Queiroz 33’/2ºT), Carballo (Edenilson 33’/2ºT) e Cristaldo (Nathan 38’/2ºT); Pavón (Everton Galdino 24’/2ºT), JP Galvão (Nathan Fernandes 24’/2ºT) e Gustavo Nunes – Técnico: Renato Gaúcho.

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Gregore (Yarlen – Intervalo), Marlon Freitas, Tchê Tchê (Eduardo 28’/2ºT) e Óscar Romero (Diego Hernández 16’/2ºT); Luiz Henrique (Danilo Barbosa 16’/2ºT) e Júnior Santos – Técnico: Artur Jorge.