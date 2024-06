Com gol nos acréscimos, Flamengo arranca empate com Athletico-PR em Curitiba

Cria do Ninho, Evertton Araújo ganha no alto e marca o gol que deu à igualdade ao placar: 1 a 1

Publicado em 16/06/2024 às 18:20

Alterado em 16/06/2024 às 20:20

Rômulo Paranhos - Atuando fora de casa, pela 9ª rodada do Brasileirão, o Flamengo buscou um empate heroico com o Athletico-PR por 1 a 1, na tarde deste domingo (16), na Ligga Arena, em Curitiba. Evertton Araújo, que entrou na segunda etapa, marcou o gol rubro-negro nos acréscimos.

O jogo

A partida começou com as equipes brigando pela posse de bola. Jogando em casa, o Athletico tomava mais a iniciativa e trocava passes no campo ofensivo. Aos poucos, o Flamengo foi ficando mais com a bola e tentava chegar ao ataque trocando passes. Aos 14’, Lorran dominou, ajeitou para a canhota e arriscou o chute de fora da área para defesa do goleiro.

Com o passar do tempo, o time rubro-negro conseguiu encaixar a marcação e dificultava o toque de bola da equipe paranaense, que arriscava chutes de fora da área. Na segunda metade da primeira etapa, o jogo ficou mais amarrado, com poucas chances criadas e muita disputa pela posse de bola no meio-campo.

Aos 42’, Gerson arriscou o chute da intermediária, mas a bola subiu e saiu em tiro de meta para o adversário. Os times foram para o intervalo sem mexer no placar.

Com menos de um minuto do segundo tempo, Luiz Araújo recebeu pela direita da área, bateu colocado e o goleiro fez a defesa. Aos cinco minutos, Lorran recebeu lançamento na área e chuta, mas a bola foi para fora.

Aos 19’, Victor Hugo lançou para Lorran na entrada da área e chutou cruzado para a defesa de Léo Link. No lance seguinte, Gabi, que tinha acabado de entrar no lugar de Lorran, balançou as redes. Mas, após consultar o VAR, o árbitro marcou o impedimento do atacante.

Buscando o gol, o Mais Querido seguiu criando oportunidades na frente. Aos 25’, Gerson ajeitou na área, Victor Hugo chutou e o goleiro caiu para fazer a defesa. Na reta final, o jogo ficou muito pegado no meio-campo.

Até que aos 42’, o VAR chamou o árbitro para analisar um toque no braço de David Luiz dentro da área. Daronco marcou o pênalti. Fernandinho foi para a cobrança e marcou o gol do Athletico: 1 a 0.

O Flamengo, por muito pouco, não empatou nos acréscimos. David Luiz cobrou escanteio na área e Pedro cabeceou firme para ótima defesa do goleiro. Mas, no último minuto dos acréscimos, o Mengão deixou tudo igual. Luiz Araújo cobrou escanteio na área e o “cria do Ninho”, Evertton Araújo subiu de cabeça e mandou para as redes, decretando o empate em Curitiba em 1 a 1.

Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz (Evertton Araújo), Gerson e Lorran (Gabi); Luiz Araújo, Bruno Henrique (Victor Hugo) e Pedro.

Técnico: Tite.

Athletico-PR

Léo Link; Madson, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Fernando); Erick, Fernandinho, Felipinho (Cuello), Nikão (Pablo) e Christian (Zapelli); Mastriani (Julimar).

Técnico: Cuca.

Ficha técnica

Athletico-PR 1x1 Flamengo – 9ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Ligga Arena, Curitiba-PR

Data e hora: 16/06/2024 às 16h

Arbitragem: Anderson Daronco (RS), Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Michael Stanislau (RS)

Cartões amarelos: Victor Hugo (FLA), Evertton Araújo (FLA), Pablo (CAP) e Fernandinho (CAP)

Gol: Fernandinho (46’2ºT) e Evertton Araújo (53'2ºT).

(com Ascom/Flamengo)