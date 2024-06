'Que outros racistas tenham medo', diz Vini Jr após condenações

Decisão inédita puniu 3 seguidores que ofenderam o brasileiro

Publicado em 11/06/2024

Alterado em 11/06/2024 às 09:03

O jogador brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, reagiu à condenação de três torcedores que lhe atacaram com insultos racistas em Valência, na Espanha, no dia 21 de maio de 2023.

Vinicius escreveu em suas redes sociais: "Muitos pediram para que eu ignorasse.

Outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas jogar futebol. Mas, como eu sempre disse, eu não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas.



Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos".



Nessa segunda-feira (10), a Justiça de Valência condenou três torcedores a oito meses de prisão. Eles foram declarados culpados por um delito contra a integridade moral do jogador brasileiro e tiveram a pena agravada pela motivação racista.



Eles também estão proibidos de frequentar estádios de futebol do país por dois anos.

Foi a primeira condenação por um crime racial cometido dentro de uma praça esportiva no futebol da Espanha.



No dia 23 de maio de 2023, Vinicius Junior sofreu ofensas racistas de milhares de torcedores do Valência no Campeonato Espanhol.



O episódio se repetiu em mais de uma dezena de outras partidas na competição.



Outras pessoas ainda estão sendo investigadas em casos semelhantes.



"Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário estarei aqui para cobrar. Obrigado a La Liga (entidade que organiza o Campeonato Espanhol) e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí", finalizou o jogador. (com Ansa)