De virada, Mengão goleia o Vasco por 6 a 1 e assume a liderança do Brasileirão

Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabi balançaram as redes no Maraca na maior goleada rubro-negra na história do clássico

Publicado em 02/06/2024 às 18:08

Alterado em 02/06/2024 às 19:10

Jogadores do Flamengo se sentam no gramado para comemorar um dos gols Foto: Gilvan de Souza / CRF

Rômulo Paranhos - Tarde de gala no Maraca! No retorno do Brasileirão, o Flamengo aplicou uma sonora goleada, de virada, sobre o Vasco por 6 a 1, na tarde deste domingo (2), em clássico válido pela sétima rodada do campeonato nacional. Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabi marcaram os gols rubro-negros para a festa da Nação.

Com o resultado, o Mengão assumiu a liderança da competição com 14 pontos. De quebra, o Rubro-Negro aplicou a maior goleada na história do clássico.

O jogo

Como de costume, o Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola e trocando passes no campo de ataque. Mas foi o Vasco que acabou saindo na frente com Vegetti, que bateu de primeira dentro da área no canto direito de Rossi: 1 a 0.

Em desvantagem, o time rubro-negro precisou sair mais para o ataque em busca do empate, mas encontrava dificuldades para penetrar na área do Vasco. Até que aos 27’, o Mengão deixou tudo igual no clássico com um golaço! Arrascaeta ganhou a dividida com Maicon e a bola sobrou para Cebolinha acertar um belo chute de primeira no canto, sem chance para o goleiro: 1 a 1.

E a virada veio logo em seguida! Em escanteio curto, Cebolinha mostrou habilidade para entrar na área, driblou a marcação e cruzou na medida para Pedro escorar de peito para o fundo da rede: 2 a 1.

Na reta final da primeira etapa, Viña deu lindo lançamento para Gerson, que ganhou na dividida e ficou livre na esquerda da área. Ele soltou a bomba para boa defesa de Léo Jardim, que colocou para escanteio. Cebolinha foi para cobrança e bateu na área para David Luiz pegar de primeira, marcando o terceiro do Mengão.

Nos acréscimos, após consultar o VAR, o árbitro expulsou o zagueiro João Victor por falta dura em Cebolinha, deixando a equipe cruzmaltina com um a menos. Destaque da primeira etapa foi o poder de reação do Mais Querido em sair atrás no placar e conseguir a virada.

Com a superioridade numérica, o Flamengo voltou para a segunda etapa pressionando a saída de bola do Vasco. E deu certo! Logo aos cinco minutos, o time rubro-negro marcou o quarto gol. Pedro dominou com estilo e deu lançamento por cima da defesa cruzmaltina para deixar Arrascaeta na cara do gol. O camisa 14 deu um toquinho para tirar de Léo Jardim e ampliar ainda mais o placar: 4 a 1.

O Mais Querido chegou com perigo em mais duas oportunidades. Na primeira, a bola sobrou para Gerson chutar. A bola explodiu na defesa do Vasco. Na sequência, Pedro recebeu dentro da área e finalizou para defesa do goleiro.

Aos 27’, o Mengão chegou ao quinto gol após jogadaça de Arrascaeta! O uruguaio deu um lindo drible na intermediária, driblou dois marcadores e rolou para Bruno Henrique bater com categoria no canto esquerdo de Léo Jardim: 5 a 1.

Ainda teve tempo para o sexto! E o gol foi dele, Gabi! Wesley arrancou pela direita e cruzou rasteiro para o camisa 99 só completar para as redes, dando números finais ao clássico com uma sonora goleada de 6 a 1. Agora, o Mengão é o líder do Brasileirão com 14 pontos.

Agenda da semana

Por conta da data Fifa, o Rubro-Negro só volta a campo no dia 13 de junho para enfrentar o Grêmio, às 20h, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão.

Flamengo

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz e Viña; Allan (Erick Pulgar), De La Cruz e Arrascaeta; Gerson (Luiz Araújo), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro (Gabi).

Técnico: Tite.

Vasco

Léo Jardim; Maicon, João Victor e Léo; Puma Rodríguez (Zé Gabriel), Sforza (Paulo Henrique), Galdames, Payet (Praxedes) e Lucas Piton; Rayan (Rossi) e Vegetti.

Técnico: Álvaro Pacheco.

Ficha técnica

Vasco 1x6 Flamengo – 7ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã-RJ

Data e hora: 02/06/2024 às 16h

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC), Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG)

Cartões amarelos: Vegetti (VAS) e Zé Gabriel (VAS)

Cartão vermelho: João Victor (VAS)

Gols: Vegetti (8’1º), Everton Cebolinha (27’1ºT), Pedro (32’1ºT), David Luiz (42’1ºT), Arrascaeta (5’2ºT), Bruno Henrique (27’2ºT) e Gabi (43’2ºT). (com Ascom Flamengo)